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12 октября, 11:05

Спорт

Синхронистка Варвара Субботина и хоккеист Александр Никишин стали родителями

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/varechka_subbotina21

У четырехкратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы по синхронному плаванию Варвары Субботиной и хоккеиста Александра Никишина родился сын. Об этом сообщает RT со ссылкой на соцсети спортсменки.

"7.10.2026 наша семья стала на одного человека больше! Добро пожаловать в этот мир, сын", – рассказала Субботина.

Малыш появился на свет в Майами.

Никишин выступает за американский клуб "Каролина Харрикейнз" и является обладателем Кубка Стэнли. Спортсменам по 25 лет. Об отношениях пары стало известно в 2022 году, когда Никитин еще выступал за петербургский СКА.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил о рождении дочери Адалин от телеведущей и модели Эвелины Сынчи. Девочка появилась на свет 22 сентября.

Нигматуллин и Сынча поженились в ноябре 2025 года. До этого, в 2024 году, футболист развелся с первой супругой Еленой после 26 лет брака, у бывших супругов двое детей.

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