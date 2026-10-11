Песков признался, что волновался за дочь на ее дебюте в танцах на льду

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переживал за свою дочь Надежду, которая впервые дебютировала в соревнованиях по танцам на льду на Кубке Евгения Плющенко.

"Конечно, естественно", – ответил Песков на вопрос о том, сильно ли он волновался во время ее выступлений.

По его словам, дочь начала заниматься парным катанием и танцами, и это ее первые старты.

О дебюте фигуристки также рассказала ТАСС олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка, мать спортсменки.

"Она очень много трудится, живет этим. Мы, как родители, радуемся, что у ребенка есть цель, любимое дело, мечта. А что будет дальше – только Господь Бог знает. Для нас самое главное, чтобы ребенок был здоров и трудился", – сказала Навка.

Надежде Песковой 12 лет. Она катается в дуэте с Андреем Челековым, пара тренируется в группе Анжелики Крыловой.

Ранее сообщалось, что победителем Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате стал российский фигурист Владислав Дикиджи. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 312,79 балла. Глеб Лутфуллин стал вторым (277,23), Петр Гуменник – третьим (261,76). Таким образом, весь пьедестал в мужском турнире достался россиянам.

