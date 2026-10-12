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12 октября, 11:19

Политика

Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

В список вошли еще порядка 1,6 тысячи компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Ограничения начнут действовать после публикации полного списка в "Официальном журнале" ЕС.

Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что Евросоюз может принять 23-й пакет санкций против России до конца 2026 года. При этом она раскритиковала ограничительные меры, назвав их самосаботажем, подрывающим экономику Европы.

Недавно Токио ввел новые санкции против Москвы. Япония включила в списки 33 компании и 9 физлиц, а также 4 организации из Турции и ОАЭ. Кроме того, рестрикции затронули 35 судов, которые якобы связаны с Россией.

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Сюжет: Санкции
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