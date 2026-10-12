"Ростех" поставил первую серийную партию роботов-пожарных

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Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отгрузил первые серийные робототехнические комплексы пожаротушения АНТ-1000ПМ. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Технику получит одна из крупных российских топливных компаний. Машины оснащены дистанционным управлением, что дает пожарным расчетам возможность тушить возгорания с безопасного расстояния.

Проект по созданию наземного робототехнического комплекса реализован при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, отметили в госкорпорации.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом. Устройство оснащено широкоформатным монитором диагональю 23,8 дюйма и сенсорной панелью управления размером 14 дюймов. Сканер применяется в разных областях медицины.