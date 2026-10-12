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12 октября, 11:27

Происшествия

Девушка и парень скончались от отравления угарным газом в гараже в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Тела 18-летней девушки и 19-летнего молодого человека обнаружили в гараже в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Погибших днем 3 октября нашел сосед по гаражному кооперативу. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следователи организовали процессуальную проверку. При осмотре тел видимых телесных повреждений криминального характера не нашли. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили, что угарный газ не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Молодые люди часто попадают в ловушку, оставляя работающий двигатель в закрытом гараже, чтобы согреться, послушать музыку или зарядить телефон. В замкнутом пространстве смертельная концентрация газа достигает критической отметки за считаные минуты.

Ранее в Екатеринбурге девочка 2013 года рождения скончалась после вдыхания паров газа. Инцидент произошел 21 сентября. Находясь дома, школьница потеряла сознание. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

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