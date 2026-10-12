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12 октября, 11:38

Шоу-бизнес

Певица Дубцова сделала нитевой лифтинг

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова рассказала о косметологических процедурах, которые прошла для улучшения состояния кожи и коррекции контуров лица – среди них оказался нитевой лифтинг.

"Решилась на нитевой лифтинг и не пожалела. Операции подождут. Сейчас такие аппараты, такие продуманные протоколы омоложения и поддержания молодости и красоты, натянуть хирургически всегда можно успеть", – заявила 44-летняя артистка в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В свою очередь, коллега артистки певица Валерия, которой 58 лет, поддержала такой подход и также дала понять, что пока не рассматривает пластические операции.

Ранее актриса Мария Кравченко, известная по шоу Comedy Woman, рассказала, как поддерживает моложавый внешний вид. По словам 41-летней артистки, ей помогают регулярный уход за собой и правильно подобранная одежда, однако важную роль также играют время и финансовые возможности.

Кравченко отметила, что предпочитает аппаратные косметологические процедуры и не прибегает к инъекциям, за исключением препарата с ферментами лосося. Кроме того, актриса выступила против диет и посоветовала уделять физическим нагрузкам хотя бы 20 минут в день.

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