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12 октября, 11:21

Технологии

Сбой продолжают фиксировать в работе ряда сервисов "Яндекса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе некоторых сервисов компании "Яндекс" продолжают фиксировать технический собой. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

В частности, проблемы наблюдаются у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". Пользователи отмечают неполадки работе оповещений, общий сбой, сбой сервиса и мобильного приложения.

В основном жалобы поступают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской областей и еще ряда российских регионов.

Проблемы в работе сервисов "Яндекса" появились после того, как были атакованы дата-центры компании. В частности, 11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу из-за атаки БПЛА.

На этом фоне на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центра, пожаловались пользователи по всей России, а также в Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Спустя время сервисы "Яндекса" начали восстанавливаться. Однако позже компания ограничила работу части функций сервиса "Яндекс 360", включая "Диск". Данные меры были нужны, чтобы снизить нагрузку и поддержать основные рабочие сценарии.

Сбой у "Яндекса" и сторонних сервисов произошел из-за остановки дата-центра

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