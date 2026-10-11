В АТОР предупредили о возможных задержках при выписке ваучеров туристам из-за сбоя

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У некоторых клиентов турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов на фоне перебоев в работе сервисов "Яндекса". Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации указали, что все оплаченные бронирования документально подтверждены, а задержки затрагивают исключительно выписку документов. В ряде случаев их запрашивают у туроператоров по дублирующим каналам связи.

При этом подавляющее большинство сайтов туроператоров – членов АТОР работают штатно.

"Сбой затронул сайт только одного из крупных туроператоров. Компания ведет технические работы по перенаправлению трафика в обход "Яндекса", вскоре ресурс вновь заработает", – отметили в ассоциации.

Кроме того, временно недоступно бронирование на двух крупных онлайн-агрегаторах пакетных туров. Там также идут технические работы. Сайты должны вскоре возобновить работу.

В АТОР призвали туристов не беспокоиться. Вылеты по ранее выписанным билетам состоятся, даже если документы еще не пришли на электронную почту. Для регистрации будет достаточно паспорта. Оплаченные отели и услуги в составе туров сохраняются.

11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА. В компании заявили, что инфраструктура объекта была повреждена. В связи с этим платформа была переведена в аварийный режим. Клиентов просили задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

На этом фоне пользователи по всей России, а также в Казахстане, Киргизии и Белоруссии стали жаловаться на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" и сторонние ресурсы, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центра. В их числе – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

Спустя время сервисы "Яндекса" начали восстанавливать работу. В приложении "Яндекс Go" на карте снова появились свободные автомобили и возможность заказать такси. Вернулась и возможность оформить заказ в "Яндекс Еде".

В сервисе при этом предупредили, что чат с поддержкой временно недоступен. Сейчас ведутся работы по устранению проблемы. Приложения "Яндекс Пэй" и "Яндекс Лавка" тоже пока не работают в полном объеме. В частности, они по-прежнему выдают сообщения о возможных сбоях в работе.

