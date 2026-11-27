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В интернете появились целые сети автоматизированных аккаунтов, владельцы которых выдают себя за "знахарей, бабушек-травниц и экстрасенсов". За такими страницами стоят организованные группы мошенников, рассказала ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

По ее словам, злоумышленники используют нейросети для создания правдоподобных образов "целителей". Затем с помощью антидетект-браузеров и виртуальных номеров регистрируют сотни аккаунтов.

Вся дальнейшая работа также автоматизирована. Нейросети готовят публикации, отвечают на комментарии и формируют сценарии общения с потенциальными клиентами.

Зарабатывают такие группы на платных консультациях, обещаниях снять "венец безбрачия" или провести "приворот". Кроме того, они продают травяные сборы, биологически активные добавки, амулеты и обереги, а также используют партнерские программы.

Пожарская отметила, что автоматизация позволяет получать значительно больший доход по сравнению с традиционными мошенническими схемами. При этом расходы остаются минимальными: один оператор способен одновременно управлять десятками аккаунтов.

Ранее сообщалось о другой схеме обмана, связанной с поддельными приложениями для обработки фотографий. Мошенники рекламируют в одной из популярных социальных сетей программу на основе искусственного интеллекта, которая якобы позволяет быстро обработать фотоархив.