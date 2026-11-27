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Один человек погиб при крушении контейнеровоза под флагом Панамы у западного побережья Кубы. Спасателям удалось обнаружить 13 членов экипажа, поиски еще 3 человек продолжаются, сообщил телеканал Cubavision со ссылкой на Морскую администрацию Кубы.

Судно потерпело крушение у берегов провинции Артемиса. На данный момент спасены 12 человек.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь и обеспечивают всем необходимым. Для выяснения обстоятельств происшествия и координации поисково-спасательной операции совместно с судовладельцами сформирована межведомственная правительственная комиссия.

Ранее пассажирский паром "Фило Джет" перевернулся и затонул недалеко от Кипра. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, 241 человек удалось спасти. Среди пассажиров были две россиянки, одну из которых спасли. 25 человек погибли.