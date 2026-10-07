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07 октября, 15:55

Происшествия

Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра выросло до 25 человек

Фото: Getty Images/Anadolu/Harun Ozalp

Число жертв крушения парома у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) достигло 25 человек. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра ТРСК.

"В результате поисковой операции обнаружено тело еще одной жертвы катастрофы у Гирне. Начата процедура по определению личности погибшего", – говорится в сообщении канцелярии.

Кроме того, еще трое человек числятся пропавшими без вести, среди них гражданка России Юлия Озджан. Продолжается расследование трагедии.

Пассажирский паром "Фило Джет" перевернулся и затонул недалеко от Кипра 30 августа. Всего на нем находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа, из них был спасен 241 человек. На пароме находились в том числе две россиянки, одну из которых уже спасли.

2 сентября специалисты определили точные координаты парома. Для осмотра судна из Турции был доставлен подводный робот, который может погружаться на глубину до 514 метров и переносить грузы массой до 135 килограммов.

По факту произошедшего были арестованы 9 фигурантов дела, в том числе капитан парома. Им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности. Окончательный вывод о причинах трагедии будет сделан по результатам анализа записей черных ящиков. Власти Северного Кипра проверяют версию, согласно которой паром мог столкнуться с каким-то объектом.

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