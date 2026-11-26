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Три россиянина могут вскоре покинуть сектор Газа при содействии дипломатов. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова.

По ее словам, обращения от россиян с просьбами о помощи продолжают поступать. Дипломаты оказывают содействие в организации выезда, в том числе получают необходимые разрешения от властей Израиля и Иордании.

По состоянию на 26 ноября вопрос о выезде из анклава трех человек находится в проработке.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал увеличить число целевых убийств в секторе Газа. Он также заявил, что некоторые жители анклава "не заслуживают жизни", и выступил за возобновление строительства еврейских поселений на палестинских территориях.