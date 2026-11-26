Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Предприниматель Роман Товстик покинул компанию, сооснователем которой являлся. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Многолетнее участие в организации бизнесмен завершил в сентябре этого года и вышел из состава учредителей. Решение он назвал осознанным.

"В какой-то момент я понял, что хочу двигаться дальше, менять направление, пробовать себя в новых проектах", – написал Товстик, пояснив, что пришло время для нового этапа.

Громких заявлений делать он не намерен, а компанию по-прежнему считает большой частью своей профессиональной истории.

Уход состоялся на фоне публичного конфликта с бывшей женой Еленой Товстик. Недавно они встретились после долгого перерыва, и разговор перешел в потасовку. Случилось это после суда, постановившего, что дети пары должны жить с отцом.