Последняя встреча экс-супругов Елены и Романа Товстиков едва не закончилась дракой. Причем все происходило при их несовершеннолетних детях. По словам бизнесмена, одна из дочерей даже попала под горячую руку матери. Подробности – в материале Москвы 24.

"Оттаскали дочь туда-сюда"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik; roman_tovstik

Бизнесмен Роман Товстик решил нанести визит в дом бывшей супруги Елены 21 ноября, чтобы увидеться с младшими наследниками – Агатой и Артуром. Он пришел вместе с общими дочерьми, Аней и Алисой, которые живут с ним. Однако, судя по выложенным обеими сторонами конфликта роликам, встреча обернулась кошмаром в первую очередь для детей.

Елена опубликовала в своих соцсетях кадры, снятые ее сестрой Марией Пугачевой. На видео они с экс-супругом на повышенных тонах выясняли отношения. Рядом стояли их несовершеннолетние дети и наблюдали за семейной драмой.

"Ты пришел с камерами, ты пришел снимать, ты не по-хорошему пришел, ты меня толкнул. Аня все снимает на телефон, это что за провокация?" – восклицала Елена.

Дети пытались обняться, вместе поиграть, в какой-то момент Роман взял младшего сына Артура на руки, однако экс-супруга со словами "Выйдите все!" взяла за плечо Алису, а затем резко забрала ребенка из рук Романа. Под видео Елена написала, что хочет быть "мамой, а не участницей публичной войны". Она заявила, что надеялась на теплую семейную встречу и возможность увидеть детей, которые живут с отцом, однако, по ее словам, она восприняла как провокацию то, что старшие дочки снимали происходящее на телефоны.





Елена Товстик экс-супруга Романа Товстика Особенно тяжело было видеть вовлеченность детей в происходящее и понимать, что отдельные моменты могут быть записаны и показаны без контекста. Я не обвиняю своих дочерей. Я люблю их безусловно! Но мне больно чувствовать психологическую дистанцию, которой раньше не было.

При этом на другом коротком фрагменте, опубликованном Еленой, уже Роман с силой вырывал Алису из рук матери.

Бизнесмен также выложил короткое видео, на котором слышны восклицания бывшей супруги, которая кричала "это скотина" и "иди отсюда". Он также прикрепил фото ссадин и царапин на шее дочери.

"Лена орала на своих же детей. Ударила Анечку (Как вообще можно бить собственную дочь????). Кинулась на меня. Била руками и пинала ногами. На видео – Алиса приехала к маме и брату с сестрой, а уехала в слезах и ссадинах", – написал Роман.

Он также заявил, что после инцидента Елена с сестрой "хохотали и радовались, что все получилось". Он обвинил экс-супругу в том, что она "ненавидит собственных детей, ломает им психику".

"Не удивляйся, что после таких встреч ни Анечка, ни Алиса больше не хотят тебя видеть вообще", – заключил Товстик.

Комментаторы разделились: одни посочувствовали Елене, другие заняли сторону Романа, а третьи отметили, что больше всего пострадали дети.

"Боюсь, после сегодняшней встречи, где оттаскали дочь туда-сюда, уже сложно будет что-то изменить в лучшую сторону. Даже ради детей Лена не смогла собраться", "хватать за шиворот своего же ребенка, как Елена, – это, конечно, за грань выходит", "мама, зачем вы так агрессивно хватаете детей? Вы отдаете отчет своим действиям в моменте или для вас это норма? На всех видео отчетливо видна ваша агрессия и то, как вы не справляетесь с эмоциями", "видно, что пришел со своим умыслом", "больно на все это смотреть. В другой стране Товстика с Полиной уже бы давно отменили", "Роман выставил фото с поцарапанной шеей ребенка. Но шею ей поцарапал сам Роман. Посмотрите, с какой силой он вырывает из рук Лены ее. Лена не так сильно тянет, а он буквально рвет!", "дети страдают в первую очередь и что из них в итоге вырастет?", "бедные дети, такая травма для психики", "как же жалко детей! Что же вы все творите!" – высказались комментаторы.

"Орет, кидается, бьет руками"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/roman_tovstik

Роман прокомментировал инцидент изданию Super. Он заявил, что просто привез детей, чтобы они поиграли с младшими. Когда наследники встретились и обнялись, он действительно начал снимать, чтобы запечатлеть момент встречи, однако Елена сочла это провокацией и начался скандал, в ходе которого, по словам Романа, экс-супруга ударила дочь Аню.



(Мария Пугачева, сестра Елены. – Прим. ред.) , просить о помощи. Мы стояли в шоке, никого не трогали, не понимали, что произошло. Я сказал Лене: "Лен, дай с детьми поиграть", и она орет, кидается, бьет руками, аж очки слетели с меня.

Роман Товстик бизнесмен Аня просто стояла, Лена кинулась на нее, ударила очень сильно, Аня ударилась о стенку и отошла. Лена начала истерически орать, звать Машу, просить о помощи. Мы стояли в шоке, никого не трогали, не понимали, что произошло. Я сказал Лене: "Лен, дай с детьми поиграть", и она орет, кидается, бьет руками, аж очки слетели с меня.

Роман заявил, что экс-супруга с младшим сыном на руках бросалась на него и оскорбляла, затем направила агрессию на другую дочь, Алису.

"В это время Алиса побежала к себе в комнату взять какие‑то вещи, потому что забыла. Я уже стоял внизу и вижу, как Алиса бежит, а мама ее сразу же хватает за шиворот и начинает тащить, орет на неё. Алиса падает. Кричит: "Папа, помоги!" Я, естественно, кинулся к ней, начал говорить Лене: "Что ты творишь?" – и вырвал Алису у нее, потому что она схватила ее за шиворот и начала таскать, уронила на пол, орала на нее", – рассказал Роман.

Помощница бизнесмена в разговоре с изданием отметила, что у детей впоследствии случилась истерика. Она также добавила, что их сторона не собиралась придавать инцидент огласке, пока Елена не опубликовала видео.

"Это зверство"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Товстики развелись в сентябре 2025 года, их брак продлился около 20 лет, у экс-супругов родилось шестеро детей. Сейчас Роман состоит в отношениях с бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной.

При этом Товстикам не удалось расстаться мирно, бывшие возлюбленные не сошлись в вопросах раздела имущества и опеки, которые решались в суде. 30 октября Пресненский суд Москвы определил место жительства пятерых несовершеннолетних детей пары с отцом.

После заседания Товстик заявил, что не намерен лишать наследников матери и препятствовать их общению. В свою очередь, Елена эмоционально отреагировала на решение суда.





Елена Товстик экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Я считаю, что это зверство – лишить детей матери. Здоровой, которая заботилась о них, которая 20 лет вложила в материнство, вложила в эту семью, в эту жизнь, сделала свой вклад огромный. Отобрать, как отдать в детдом, отдать чужому человеку, оторвать от родной матери и отдать сожительнице, которая ничего не сделала.

Юрист Екатерина Гордон, которая ранее представляла интересы Елены и от услуг которой та со скандалом отказалась, также прокомментировала решение. Она заявила, что готова вновь взяться за дело, если многодетная мать принесет публичные извинения.