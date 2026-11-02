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02 ноября, 18:55

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В Сети возмутились поведением Александра Плющенко на красной дорожке

"Сразу агрессия": в Сети осудили поведение Александра Плющенко на публике

В Сети обсудили поведение сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, 13-летнего Александра, более известного как Гном Гномыч. Некоторые предположили, что наследник знаменитых родителей вел себя высокомерно на одном из публичных мероприятий. Подробности – в материале Москвы 24.

"Токсичность уже прослеживается"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, 13-летний Александр, более известный в Сети как Гном Гномыч, посетил музыкальную премию вместе с матерью в конце октября и ответил на вопросы журналистов. Один из них поинтересовался, ограничивают ли родители времяпрепровождение подростка в Сети.

Мне уже не 6 лет, чтоб меня ограничивали. <...> Мне такие вопросы задаете на протяжении всей моей жизни, я вроде как бы взрослею.
Александр Плющенко
сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской

Однако пользователи Сети раскритиковали подростка, решив, что он вел себя высокомерно.

"Сразу агрессия у него. Это невоспитанность. Можно было бы ответить по-другому", "токсичность уже прослеживается", "очень нервный", "сломали мальчишку, психологически сломали. Вырастет, будет им сюрприз", "агрессия и надменность в ответах – невоспитанность", – высказались комментаторы.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Александра, призвав взрослых людей перестать писать гадости в адрес подростка.

"Хороший парень. Взрослые люди зачем про него пишут гадости!", "в данном видео никакой агрессии от мальчишки. Да и мама стоит молча. Дает возможность ему самому ответить", "он заложник ситуации и известности, конечно, он раздражается, ему еще предстоит научиться контролировать себя, он же подросток", "я не вижу агрессии. Нормальный ответ подростка, тем более известных родителей", – написали другие.

К слову, поведение Гном Гномыча вызвало недоумение не только у общественности, но и у знаменитостей, рассказал один из молодых артистов телеграм-каналу "Свита Короля".

"Очень странный молодой человек. Смотрел весь вечер на людей с презрением, хотел, наверное, важным показаться. Но это смешно. Ведь он пока ничего из себя не представляет. Много амбиций и пафоса. Никто без надобности даже разговаривать с ним не хотел", – поделился собеседник телеграм-канала.

В свою очередь другой инсайдер отметил, что Александр "нормальный малый, это родители внушили ему, что так себя звезды ведут".

"Посмотрел матом"

Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rudkovskayaofficial

При этом на мероприятии произошел еще один инцидент, который привлек внимание пользователей Сети. Завирусилось видео, на котором светский интервьюер Гера Иващенко споткнулся и упал прямо под ноги Рудковской, слегка задев ее. Мать с сыном отошли на шаг.

"Это кто-то снял?" – с улыбкой поинтересовалась Яна.

Реакция Рудковской и ее сына не понравилась некоторым пользователям.

"Это кто-то снял?" вместо того, чтобы спросить, все ли в порядке", "Гном Гномыч матом высказал, прям внятно видно", "странная реакция вместо того, чтобы помочь", "чуть бояр не затоптали", "Яна что, никогда не видела, как человек падает?", "ну споткнулся человек, прям такие лица", – высказались пользователи Сети.

Яна тоже разместила ролик в личном блоге и объяснила подписчикам свою реакцию тем, что Гера якобы специально упал ради хайпа, а она просто быстро оценила ситуацию и сориентировалась.

"Когда на тебя падает человек неожиданно на дорожке, какая у тебя должна быть первая реакция? Шок. Потом я увидела, кто упал. Это был Гера. А он любит падать ради хайпа. И я задала разумный вопрос. На видео видно, что Гера сделал это специально. Хайпанул он – хайпанула я", – объяснилась с подписчиками Рудковская.

"Ты кем в спорте стал?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/plushenkoofficial

Семья Яны Рудковской регулярно подвергается критике в Сети. В начале сентября продюсер заявила, что давно перестала обращать внимание на хейт и не позволяет ему влиять на нее.

При этом в конце сентября пользователи Сети накинулись на главу семейства, фигуриста Евгения Плющенко, из-за шуточного ролика. Спортсмен был в кадре вместе с Гном Гномычем, оба хвастались обновками.

"Плющенко, в кого ты превратился? Ведь был великим спортсменом, а сейчас просто блогер, который не знает, как себя преподнести", "печально на них смотреть", – не оценили юзеры юмор Евгения.

Ситуацию обострило и то, что видео было записано после выступления Александра на юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре. На своем первом международном турнире мальчик, с недавних пор представляющий Азербайджан, занял 13-е место. В связи с этим отдельная порция хейта досталась и юному спортсмену, поскольку некоторые пользователи Сети сочли его выступление не совсем удачным.

В мае 2026-го ситуация со сменой спортивного гражданства Плющенко-младшим вызвала резонанс в обществе. Многие раскритиковали в первую очередь родителей подростка за такое решение. В частности, пользователи подметили несоответствие действий Евгения его патриотической риторике на публике, ведь раньше он высказывался против подобных решений.

Фото: instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/gnomgnomych; youtube.com/"Как есть. Денис Пархоменко"

А в конце апреля в публичном пространстве разгорелся скандал между старшим сыном Плющенко от первого брака, Егором Ермаком, и знаменитым семейством. Поводом стало резонансное интервью юноши, в котором тот заявил, что почти не общается с Евгением, а также рассказал о недостатке отцовской любви и внимания.

На интервью неожиданно отреагировал Александр, заявив в своих соцсетях, что отныне не может назвать Егора братом.

Слушай, и хорошо, что ты Ермак! Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживают фамилию Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак.
Александр Плющенко
сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской

Помимо прочего, Александр упрекнул старшего брата по отцу в том, что тот не добился высот в спорте.

"Ты кем в спорте стал? Я-то уже небольших вершин добился. Тебя отец устроил в футбольную команду "Зенит". <...> А ты то хоккей бросишь, то "Зенит" бросишь, то бокс бросишь. Кем ты стал, скажи, пожалуйста?" – заявил Александр.

Пользователи Сети выразили мнение, что подростку и вовсе не стоило вмешиваться в конфликт между отцом и старшим братом, а также высказываться о нем в подобном ключе. Позже уже сам Евгений ответил Егору в своих соцсетях, что готов к разговору со старшим наследником, но не публично. При этом комментаторы упрекнули спортсмена в том, что он долго отвечал: между скандальным интервью Ермака и реакцией отца прошло более недели. Другие и вовсе обвинили Евгения Плющенко в том, что он "натравил младшего ребенка" на старшего.

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