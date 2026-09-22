В Сети высмеяли Евгения Плющенко после шуточного видео с сыном в аэропорту

Фигуриста Евгения Плющенко раскритиковали за видео с собственным сыном, юным спортсменом Александром. Что на этот раз не устроило хейтеров, расскажет Москва 24.

"Вам не идет ехидство и очки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/plushenkoofficial

Фигурист Евгений Плющенко выложил в соцсетях шуточное видео из аэропорта, на котором предстал вместе с сыном Александром, более известным как Гном Гномыч. Спортсмены пили коктейль и хвастались обновками: подросток показал игровую приставку, которую они с папой собрались опробовать в самое ближайшее время. Сам Плющенко тоже без покупок не остался.





Евгений Плющенко фигурист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РФ Ждем пересадку. Купил новые очочки себе, которые, как говорят, какие-то уникальные. Санек мне посоветовал... мачо-начо. Очень вкусное.

Фигурист пожелал подписчикам "хорошего настроения" и передал "злюкам привет". При этом не все подписчики оценили чувство юмора спортсмена и раскритиковали его в комментариях.

"Плющенко, в кого ты превратился? Ведь был великим спортсменом, а сейчас просто блогер, который не знает, как себя преподнести", "печально на них смотреть", "у Плющенко яд так и брызжет, день обещает быть интересным. Вам не идет ехидство и очки", "и родину сдали, и выступление провалили. Типичные патриоты", "заметно, что нервничает", "ужасно все", "прям как футболисты: ничего не выиграли, зато поехали тратить", "блогер из вас так себе, конечно", "так наигранно и неискренне", "как минимум смешон", "клоуном становится", "видимо, задели комменты – теперь слово "злюки" везде вставляют", – высказались фолловеры.

"Зачем мучить ребенка?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gnomgnomych

Ситуацию обострило и то, что видео было записано после выступления 13-летнего Александра на юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре. На международных соревнованиях он занял 13-е место. При этом после короткой программы Плющенко-младший был 16-м и немного улучшил позиции только благодаря произвольной. Для Александра, ныне выступающего за сборную Азербайджана, турнир стал первым после смены спортивного гражданства.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали юного спортсмена, посчитав его выступление не очень успешным. Однако в соцсетях многие выразили ему поддержку.

"Очень хороший паренек! Ему удачи и хорошего настроения!", "это его первый турнир, и ему 13 лет! Конечно, он волнуется, а вы прямо хотите, чтобы он сразу был на первом месте? Так не бывает", "боец с чемпионским характером", "успехов Саше, все получится!", "еще выстрелишь, все только начинается", "Саша – трудяга. Пашет побольше некоторых взрослых. Удачи ему", – написали Александра подписчики.

На результат дебютного выступления Александра на международном турнире отреагировали и в спортивном сообществе. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил в разговоре с РИА Новости, что родителям подростка стоит подумать о том, чтобы развивать талант сына в других сферах.





Дмитрий Васильев двукратный олимпийский чемпион по биатлону Если у него нет большого таланта и Саша занимает такие места, то зачем мучить ребенка? Может быть, он талантлив в чем-то другом. Это очевидный факт, что все дети талантливы, но надо посмотреть, в какой сфере нужно развивать эти способности. Возможно, родителям не надо мучить сына, если он не способен повторить достижения Евгения Плющенко.

В свою очередь, комментатор ISU Марк Ханретти опубликовал в соцсетях ролик с призывом остановить травлю Плющенко-младшего.

"Это сын одного из самых известных и заслуженных спортсменов в мире фигурного катания – Евгения Плющенко. И я заметил, что в интернете полно комментариев, не слишком любезных по отношению к этому юноше. <...> Не каждый будет Ильей Малининым, но все хотят показать лучшее, на что способны. И если вы решили ругать кого-то за их усилия, это лишь показывает вашу склонность к осуждению", – сказано в ролике.

Ханретти также назвал хейтеров "клавиатурными воинами-троллями".

"Рановато он сменил гражданство"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gnomgnomych

О смене спортивного гражданства Александром Плющенко сроком на 5 лет стало известно в мае 2026-го. Юный фигурист заявил о намерении "представлять наши две страны и прославлять академию папы".





Александр Плющенко фигурист Я был и остаюсь русским. <...> Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное, чтобы все дружили и все ограничения были сняты.

Однако ситуация вызвала большой резонанс. Многие раскритиковали решение родителей Александра, а также указали на несоответствие действий Евгения Плющенко его патриотической риторике в публичном пространстве. Многие вспомнили, что ранее прославленный фигурист высказывался против подобных решений. Например, он заявлял о намерении отговаривать родителей своих учеников от такого шага.

"Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. По крайней мере, постараюсь отговорить. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать", – заверил Евгений Плющенко в интервью "РБ Спорт" в августе 2022-го.

На ситуацию отреагировали многие спортсмены. В частности, фигуристка и чемпионка мира Мария Бутырская посчитала решение поспешным.

"Мне кажется, рановато он сменил гражданство. Можно было еще потерпеть, тем более в его возрасте. Пока ему рано ехать на Олимпийские игры. <...> Очень жаль. Мы все-таки привыкли, что Женя Плющенко – это Россия. Но каждый ищет свой карьерный путь", – отметила спортсменка.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе назвал поступок Евгения "огромной ошибкой".





Виталий Милонов депутат Госдумы РФ Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали. <...> Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна. Слава Богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают.

Александр Плющенко родился в январе 2013-го в семье фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. С 4 лет он тренируется в академии отца "Ангелы Плющенко", а также активно участвует в ледовых шоу. Ранее спортсмен выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.