Юрист Гордон назвала условие, при котором готова помочь Елене Товстик в борьбе за детей

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала победу бизнесмена Романа Товстика в суде по поводу опеки над детьми от экс-супруги Елены. Правозащитница заявила, что готова помочь многодетной матери Елене Товстик оспорить решение первой инстанции, однако есть условие. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я человек, который умеет прощать"

Фото: телеграм-канал "Гордон Екатерина"; instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik

Юрист Екатерина Гордон в своих соцсетях прокомментировала итог разбирательств между экс-супругами Еленой и Романом Товстиками. 30 октября Пресненский суд Москвы удовлетворил исковые требования бизнесмена и определил место жительства пятерых несовершеннолетних детей с ним.

Причем ранее Гордон представляла интересы многодетной матери, однако сотрудничество обернулось скандалом. Елена дала интервью Ксении Собчак в декабре 2025-го, в котором рассказала об "угрозах и давлении" со стороны звездного юриста, а также обвинила Екатерину в том, что та якобы начала действовать не в ее интересах и перешла на сторону ее экс-супруга.

Комментируя проигрыш Елены в суде, Гордон коснулась и скандального интервью. По мнению юриста, оно было частью стратегии Романа по "изгнанию" Екатерины из команды экс-супруги.

"Елена, допустив глупость, повелась на некие обещания Романа, отправилась давать Ксении интервью, в котором прослушивались сообщения, отправленные мной Роману", – отметила Гордон.

Помимо того, Екатерина считает, что линия защиты Елены была выстроена неверно. Юрист добавила, что готова взяться за дело многодетной матери, но при условии, что та принесет публичные извинения.





Екатерина Гордон юрист, телеведущая, певица, общественный деятель Я тот человек, который умеет прощать. <...> После публичных извинений я буду готова поговорить о том, какие ошибки были допущены вашей первой инстанцией. Потому что разговоры о том, что суд коррупционный, что судье занесли деньги – это неуместно. Это слишком публичное дело. Не будет судья рисковать своей карьерой. Я не верю, что это просто проплаченный суд, это чушь собачья.

Екатерина подчеркнула, что, поскольку ее пытались дискредитировать как профессионала, только публичные извинения помогут исправить ситуацию.

"Мне ее жаль. Когда я достигала для Елены определенного результата, а ей казалось, что этого очень мало, я понимала, что не каждый может совладать с той публичностью, которую я Елене дала. Она не справилась. Не каждый может сказать "стоп", когда начинается торговля за имущество. Лена с этим тоже не справилась. Зла я к ней не испытываю. <...> Готова ли я простить? Готова. Осталось попросить прощения", – добавила Гордон в видео.

Екатерина выразила уверенность в том, что у Елены еще есть шанс выиграть дела.

"Лена наломала дров, но покуда есть вторая, третья инстанция и даже Верховный суд... Надо биться, оставив сопли, амбиции и эго", – подчеркнула юрист.

"Отобрать, как отдать в детдом"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik

При этом сам Роман Товстик отметил в разговоре с Super, что решение суда для него стало неожиданностью.

"Я немножко в шоке. Суд принял решение детей отдать мне. Это совершенно не значит, что дети лишены матери. Никоим образом, никогда в жизни не буду этому препятствовать. <...> Сразу скажу, что никого не подкупали, никого не ангажировали. Сколько мне навешали ярлыков. <...> Просто видна реальная работа профессионалов, которые умеют доказывать правду", – высказался Роман.

Предприниматель добавил, что его волнует психологическое состояние детей.

В свою очередь Елена в комментарии для издания Super назвала решение суда "зверством".





Елена Товстик экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Я считаю, что это зверство – лишить детей матери. Здоровой, которая заботилась о них, которая 20 лет вложила в материнство, вложила в эту семью, в эту жизнь, сделала свой вклад огромный. Отобрать, как отдать в детдом, отдать чужому человеку, оторвать от родной матери и отдать сожительнице, которая ничего не сделала.

Елена добавила, что такое решение "калечит судьбы и психику" детей. Позже экс-супруги продолжили объясняться уже в соцсетях. Роман заявил в личном блоге, что после развода двое детей сами приняли решение жить с ним. При этом он подчеркнул, что Елена препятствовала его общению с наследниками, которые остались с ней.

"Я не планировал подавать в суд и забирать всех детей. В моей картине мира невозможно было даже представить, что родная мать запретит общение мне с Алисой, Агатой и Артуром, а братьям и сестрам не даст общаться между собой. Осенью 2025 года Елена закрыла въезд в поселок не только мне, но и старшим детям", – отметил предприниматель.

Роман заявил, что его единственной целью является обеспечение детям "беспрепятственного общения со всеми". Он также отметил, что выполняет все финансовые обязательства перед наследниками и имеет документы, подтверждающие это.

В свою очередь Елена заявила в личном блоге, что все нужды детей, включая одежду, развлечения, детские сады, отдых, а также газ и горячая вода в доме, где живут младшие дети, не оплачены Товстиком. Она также отметила, что бывший муж якобы снял номера с автомобиля, "чтобы дети никуда не могли ездить", и вывез из дома принтер.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/masha__pugacheva

В Сети бурно отреагировали на развязку семейной драмы. Многие пользователи встали на сторону Елены, отметив, что у занятого бизнесмена попросту может не хватить времени, чтобы окутать каждого ребенка заботой, и большая часть ответственности переляжет в лучшем случае на нянь.

"У этого решения суда чудовищные последствия. Этот процесс повторится как схема снова и снова с другими женщинами. Это удар по системе семейных ценностей и материнству", "Лена, все матери на вашей стороне!", "это удар по всем женщинам нашей страны, даже если они этого пока не понимают", – выразили негодование одни комментаторы.

Однако у других пользователей возникли вопросы к самой матери.

"Почему Елене хватает средств на запись и продюсирование своих песен, а на оплату газа и света в доме, который теперь записан на нее, нет? Дети якобы не могут никуда выехать из дома, а вы как ездите в Москву на тусовки с Рублевки?", "а почему вы садик не оплачиваете?", "а чего он должен платить за газ в вашем доме?", "мне одной кажется, что здесь борьба не за детей, а за деньги?" – писали комментаторы.

"Оказывает психологическое давление на ребенка"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/roman_tovstik

Еще до вынесения решения суда, в сентябре, вокруг Товстиков развернулся очередной скандал. В начале сентября адвокат Романа Филипп Рябченко со ссылкой на экспертизу ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Минздрава России заявил, что Елена якобы называет детей по номерам. Помимо этого, она переселила их в жилье для прислуги и почти не общается с ними, сообщает "Газета.ру".





Филипп Рябченко адвокат бизнесмена Романа Товстика Все дети живут отдельно от матери. А мама живет с подругой в большом доме. Это нашло отражение в экспертизе. Эксперты отметили, что, когда она говорит про детей, она называет их "эти дети", по номерам, а говоря про себя, она использует слова "суперженщина", "гений", "прекрасная мать".

Кроме того, по словам Рябченко, Елена была готова отдать несовершеннолетних наследников отцу, если получит 50% имущества.

В начале октября многодетная мать обвинила Романа в похищении их 10-летней дочери.

"Отец оказывает психологическое давление на ребенка, заставляет записывать видео против матери! Незаконно забрал ребенка Алису со школы во время уроков", – написала Елена в своих соцсетях.

А 16 октября девочка в зале суда заявила, что хочет жить с отцом. Роман прокомментировал это, отметив, что дочь подверглась травле со стороны матери, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"На заседании ребенок выразил желание жить со мной. Дома ей устроили настоящую травлю и скандал. Мама кричала, говорила: "Ты меня предала, ты меня не любишь" и так далее. В субботу Алисе вернули планшет, который я ей подарил, где мой контакт, Ани и Артема были заблокированы. Дочка разблокировала и написала мне, попросила ее забрать с гимнастики. Я приехал и забрал ее", – заявил бизнесмен.

Он также отметил, что девочка "сильно боится", что ее вернут в дом матери.

При этом Товстики развелись еще в сентябре 2025-го, положив начало судебным тяжбам по поводу имущества и опеки. В браке родились шестеро детей. Роман сошелся с экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва, звездная пара тоже официально распалась в сентябре 2025-го. У Дибровых есть трое совместных детей.

