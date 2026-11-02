Директор Волочковой ответил на публичные обвинения балерины в предательстве

Анастасия Волочкова обвинила своего директора Максима Николаева в предательстве и в том, что он взял с организаторов ее концерта в Краснодаре сумму, превышающую договоренности. Последний не стал отмалчиваться и представил свою версию событий. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Пусть это останется на твоей совести"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art; max__nikolae

Балерина Анастасия Волочкова выступила с обвинениями в адрес своего уже бывшего директора Максима Николаева. Заслуженная артистка РФ записала видео, в котором заявила, что ее сотрудник забрал деньги за концерт, причем больше, чем полагалось, пока она сама ничего не получила. Волочкова шокирована поведением Максима, ведь она считала его своим другом и даже отдыхала вместе с ним на Мальдивах.





Анастасия Волочкова балерина, заслуженная артистка РФ Пусть это, Максим, останется на твоей совести. Я тебя скатала на Мальдивы? Скатала. Ты вот эти селфи все делал, хвастался. Как тебе не стыдно? Ты никто, ничто и звать тебя никак.

В свою очередь сам Николаев заявил изданию Super, что не брал ничего сверх того, что ему положено. Помимо этого, он пожалел, что их сотрудничество с Анастасией не было закреплено документально.

"Анастасия Волочкова нестабильна: сегодня она летит в Краснодар, а завтра – нет. Сегодня мы работаем, а завтра – нет. Моя ошибка в том, что я никакие документы с ней не подписал, – все было на дружеской ноте. Денег я взял столько же, как и в тот раз, когда мы летали в Краснодар в июле, – принимающая сторона это может подтвердить", – рассказал Николаев.

Он также добавил, что ждет возвращения Анастасии в Москву, чтобы обсудить ситуацию.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/max__nikolae

Однако Волочкова в комментарии изданию Super рассказала, что по прилету в столицу сама пыталась связаться с экс-директором, но он не ответил. При этом знаменитость отметила, что между ними не было рабочих отношений – она лишь помогла ему в сложной ситуации, когда он потерял работу.





Анастасия Волочкова балерина, заслуженная артистка РФ Это просто человек, с которым я вроде как дружила, – это теперь я уже так называю. Я настолько устала от предательства, от просто, знаете, ничтожества людей, которые от меня только хотят денег. Со стороны Максима никаких действий творческого характера не было. Абсолютно.

Артистка заявила, что за 4 месяца Николаев организовал лишь одно успешное выступление в Краснодаре, затем ее пригласили туда второй раз, однако этот концерт был организован со стороны Максима неподобающе, считает Волочкова.

"Я туда поехала, но Максим даже не дал контакт, с кем связаться. Кто меня встретит, где я буду жить, куда мне ехать? Я ничего не знала", – заявила Анастасия.

Балерина добавила, что организаторы из Краснодара в итоге перевели ей гонорар, правда, когда уже был выложен ее пост про отсутствие денег и недобросовестность Николаева.

"Дело‑то в том, что мне гонорар не заплатили, а он взял уже свои какие‑то деньги, что он себе там напридумал. Максим получил деньги свои, а я – нет. И когда я выложила пост, они тут же перевели мне деньги. Они просто испугались", – посчитала Волочкова.

"Мы провели хорошо время"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/max__nikolae

Николаев в долгу не остался и подробно ответил уже в личном блоге. Он заявил, что концерты были "организованы на высшем уровне", а недопонимание между ним и Анастасией началось больше месяца назад: тогда его друг написал балерине письмо, где высказался о Волочковой и ее окружении.

"Настя думала, что я тоже такого же мнения. До этого момента я не думал об этом. Но теперь думаю абсолютно так же. Теперь я понимаю, почему семья с ней не общается", – заявил Николаев.

Он также подчеркнул, что многие отговаривали его от работы с Волочковой, аргументируя тем, что у нее плохие отношения с семьей, значит, якобы и с сотрудниками будут не лучше. Максим также объяснил ситуацию по поводу совместного отдыха на Мальдивах. По его словам, Анастасия сама попросила его поехать с ней, чтобы "проконтролировать" ее.





Максим Николаев бывший директор Анастасии Волочковой Мы провели хорошо время. Были, конечно, свои нюансы, но в целом все было классно. Приехали, много концертов было у меня расписано. У меня есть концерты на февраль даже, мне пришлось все отменить.

По словам Максима, он отменил выступления, которые организовал для Волочковой из-за того, что у той якобы "начались качели – поеду, не поеду". Николаев подчеркнул, что "полгода очень плотно работал и по пиару, и по концертам" с Волочковой. Однако отметил, что не может сотрудничать "бесплатно", потому что получает лишь процент с выступлений, а при отмене мероприятия, соответственно, не получает ничего.

Публичные конфликты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art

Анастасия Волочкова нередко попадает в скандальные истории. Например, в октябре она сообщила в своих соцсетях, что помирилась с певцом Сергеем Лазаревым спустя 3 года после ссоры. Недопонимание между знаменитостями произошло в 2023-м: на красной дорожке премии "Золотой граммофон" Анастасия попросила Сергея сфотографироваться вместе. Однако исполнитель отказал и удалился.

Позже обе стороны неоднократно публично высказывались по поводу инцидента: Лазарев уверял, что у него просто не хватило времени, Волочкова же не скрывала, что произошедшее задело ее, а также припоминала певцу и прошлые обиды.

В итоге им удалось уладить конфликт, они сделали совместное селфи и записали короткое видео на юбилее Николая Баскова в октябре 2026-го.

При этом балерина публично конфликтовала и с актрисой Яной Поплавской. Последняя резко высказалась по поводу выступления певицы Лолиты в своих соцсетях, а Анастасия встала на защиту исполнительницы, назвав Поплавскую "неудачницей".