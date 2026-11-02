Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 16:32

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Директор Волочковой ответил на публичные обвинения балерины в предательстве

"Ты никто и звать тебя никак": почему Волочкова поругалась с концертным директором

Анастасия Волочкова обвинила своего директора Максима Николаева в предательстве и в том, что он взял с организаторов ее концерта в Краснодаре сумму, превышающую договоренности. Последний не стал отмалчиваться и представил свою версию событий. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Пусть это останется на твоей совести"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art; max__nikolae

Балерина Анастасия Волочкова выступила с обвинениями в адрес своего уже бывшего директора Максима Николаева. Заслуженная артистка РФ записала видео, в котором заявила, что ее сотрудник забрал деньги за концерт, причем больше, чем полагалось, пока она сама ничего не получила. Волочкова шокирована поведением Максима, ведь она считала его своим другом и даже отдыхала вместе с ним на Мальдивах.

Пусть это, Максим, останется на твоей совести. Я тебя скатала на Мальдивы? Скатала. Ты вот эти селфи все делал, хвастался. Как тебе не стыдно? Ты никто, ничто и звать тебя никак.
Анастасия Волочкова
балерина, заслуженная артистка РФ

В свою очередь сам Николаев заявил изданию Super, что не брал ничего сверх того, что ему положено. Помимо этого, он пожалел, что их сотрудничество с Анастасией не было закреплено документально.

"Анастасия Волочкова нестабильна: сегодня она летит в Краснодар, а завтра – нет. Сегодня мы работаем, а завтра – нет. Моя ошибка в том, что я никакие документы с ней не подписал, – все было на дружеской ноте. Денег я взял столько же, как и в тот раз, когда мы летали в Краснодар в июле, – принимающая сторона это может подтвердить", – рассказал Николаев.

Он также добавил, что ждет возвращения Анастасии в Москву, чтобы обсудить ситуацию.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/max__nikolae

Однако Волочкова в комментарии изданию Super рассказала, что по прилету в столицу сама пыталась связаться с экс-директором, но он не ответил. При этом знаменитость отметила, что между ними не было рабочих отношений – она лишь помогла ему в сложной ситуации, когда он потерял работу.

Это просто человек, с которым я вроде как дружила, – это теперь я уже так называю. Я настолько устала от предательства, от просто, знаете, ничтожества людей, которые от меня только хотят денег. Со стороны Максима никаких действий творческого характера не было. Абсолютно.
Анастасия Волочкова
балерина, заслуженная артистка РФ

Артистка заявила, что за 4 месяца Николаев организовал лишь одно успешное выступление в Краснодаре, затем ее пригласили туда второй раз, однако этот концерт был организован со стороны Максима неподобающе, считает Волочкова.

"Я туда поехала, но Максим даже не дал контакт, с кем связаться. Кто меня встретит, где я буду жить, куда мне ехать? Я ничего не знала", – заявила Анастасия.

Балерина добавила, что организаторы из Краснодара в итоге перевели ей гонорар, правда, когда уже был выложен ее пост про отсутствие денег и недобросовестность Николаева.

"Дело‑то в том, что мне гонорар не заплатили, а он взял уже свои какие‑то деньги, что он себе там напридумал. Максим получил деньги свои, а я – нет. И когда я выложила пост, они тут же перевели мне деньги. Они просто испугались", – посчитала Волочкова.

"Мы провели хорошо время"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/max__nikolae

Николаев в долгу не остался и подробно ответил уже в личном блоге. Он заявил, что концерты были "организованы на высшем уровне", а недопонимание между ним и Анастасией началось больше месяца назад: тогда его друг написал балерине письмо, где высказался о Волочковой и ее окружении.

"Настя думала, что я тоже такого же мнения. До этого момента я не думал об этом. Но теперь думаю абсолютно так же. Теперь я понимаю, почему семья с ней не общается", – заявил Николаев.

Он также подчеркнул, что многие отговаривали его от работы с Волочковой, аргументируя тем, что у нее плохие отношения с семьей, значит, якобы и с сотрудниками будут не лучше. Максим также объяснил ситуацию по поводу совместного отдыха на Мальдивах. По его словам, Анастасия сама попросила его поехать с ней, чтобы "проконтролировать" ее.

Мы провели хорошо время. Были, конечно, свои нюансы, но в целом все было классно. Приехали, много концертов было у меня расписано. У меня есть концерты на февраль даже, мне пришлось все отменить.
Максим Николаев
бывший директор Анастасии Волочковой

По словам Максима, он отменил выступления, которые организовал для Волочковой из-за того, что у той якобы "начались качели – поеду, не поеду". Николаев подчеркнул, что "полгода очень плотно работал и по пиару, и по концертам" с Волочковой. Однако отметил, что не может сотрудничать "бесплатно", потому что получает лишь процент с выступлений, а при отмене мероприятия, соответственно, не получает ничего.

Публичные конфликты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art

Анастасия Волочкова нередко попадает в скандальные истории. Например, в октябре она сообщила в своих соцсетях, что помирилась с певцом Сергеем Лазаревым спустя 3 года после ссоры. Недопонимание между знаменитостями произошло в 2023-м: на красной дорожке премии "Золотой граммофон" Анастасия попросила Сергея сфотографироваться вместе. Однако исполнитель отказал и удалился.

Позже обе стороны неоднократно публично высказывались по поводу инцидента: Лазарев уверял, что у него просто не хватило времени, Волочкова же не скрывала, что произошедшее задело ее, а также припоминала певцу и прошлые обиды.

В итоге им удалось уладить конфликт, они сделали совместное селфи и записали короткое видео на юбилее Николая Баскова в октябре 2026-го.

При этом балерина публично конфликтовала и с актрисой Яной Поплавской. Последняя резко высказалась по поводу выступления певицы Лолиты в своих соцсетях, а Анастасия встала на защиту исполнительницы, назвав Поплавскую "неудачницей".

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика