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26 октября, 13:45

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Гуф объяснил, почему выгнал зрителя со своего концерта в Воронеже

"Выходи, собака!" Гуф прокомментировал скандал со зрителем на концерте в Воронеже

Рэпер Гуф выгнал зрителя со своего концерта в Воронеже. Позднее в беседе с журналистами музыкант объяснил свое поведение. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Если Гуф не опоздал, то это не Гуф"

Фото: телеграм-канал "112"

Очередной концерт Гуфа обернулся скандалом. Во время выступления в Воронеже рэпер внезапно прервал концерт и обратился к аудитории и охране с просьбой вывести из зала одного из зрителей. Музыкант со сцены заявил, что от этого конкретного человека он услышал массу оскорблений в свой адрес.

"Можете вывести его? Я столько наслушался: "Выходи, собака, выходи, выходи, *** сын", – высказался со сцены рэпер.

В свою очередь тот самый зритель Максим сообщил в своих соцсетях, что причина для негодования у него была. По его словам, концерт начался почти на полтора часа позже заявленного времени, а разогрева не было.

"Ждали 1:20 человека, который неуважительно отнесся к более чем тысяче человек из Воронежа. Ты в полотенце причинное место свое чешешь. Да, мы на нем выросли, но это не повод себя так вести. Вчера был не Гуф, а Алик (темное альтер-эго рэпера. – Прим. ред.) приходил", – рассказал свою версию Максим.

Зритель отметил, что оскорблений, которые разлетелись в Сети, он в адрес рэпера не озвучивал.

"Максимум, что я вчера говорил: "Выходи, собака". Он же сам себя называет лающей собакой, гуфакой", – сказал Максим.

Он также заявил, что вскоре после публичного "изгнания" уже смог вернуться на танцпол. Зритель уточнил, что билет на концерт Гуфа ему подарили, сам бы он туда не пошел.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. Одни поддержали Гуфа, другие вступились за Максима, отметив, что уважения заслуживает не только артист, но и публика. Третьи отметили, что не во всех накладках, которые случаются на концерте, виноват исполнитель.

"Я говорю как организатор, что в 90% случаях не артист виноват в задержке, а команда организаторов", "да кто бы там ни был, Гуф или Алик, если нужно ждать, то ждите, это легенда", "в Рязани тоже на час задержали и ничего, подождали", "если Гуф не опоздал, то это не Гуф. Я посетил более 10 концертов, и на каждый он опаздывал", "кто был на концерте Гуфа, тот знает, что он всегда опаздывает", "чувак первый раз на концерт пришел? Никогда концерт не начинается вовремя", "этот уважаемый человек стоял рядом со мной, и подтверждаю, что он говорил все те слова, что перечислил артист", "это перебор уже, за деньги еще ждать 1:20, <...> оправдывайте его дальше", "эти его задержки – просто наплевательство на фэнов", – написали комментаторы.

"Концерт начался как никогда вовремя"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Софья Сандурская

Сам Гуф прокомментировал инцидент изданию Super. Рэпер отверг обвинения в том, что вышел на сцену с большим опозданием.

Концерт начался как никогда вовремя. Я, кажется, впервые на моей памяти вышел ровно в 8. И это произошло не без помощи этого "фаната". На протяжении получаса он выкрикивал в мой адрес ужасные, неприемлемые слова!
Гуф
рэпер

Музыкант также рассказал, каким образом удалось вычислить, кто конкретно выкрикивал оскорбления.

"У нас в зал выведены микрофоны, чтобы я мог слышать реакцию публики у себя в ушах. Мой звукоинженер вычислил, кто именно это был, и показал мне его на видео", – добавил рэпер.

К слову, со временем начала концерта действительно возникла путаница: в одних афишах было указано 19:00, на других сервисах по продаже билетов значилось 20:00, отметили пользователи.

"Сломал восьмое ребро"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/therealguf

Выступление в Воронеже запомнится для рэпера не только инцидентом со зрителем, но и серьезной травмой. Гуф сообщил в своих соцсетях, что на обратном пути из города сломал ребро.

Только я мог умудриться упасть в поезде во сне с первой полки на собственный чемодан и сломать восьмое ребро.
Гуф
рэпер

Музыкант также предвосхитил комментарии пользователей, которые принялись шутить и искать связь между падением Гуфа и скандалом со зрителем, отмечая, что это "карма" или "проклятие" того самого фаната.

"Карма? Кальций", – ответил Гуф.

К слову, у рэпера уже есть опыт получения травм при странных обстоятельствах. В июле 2026-го его выступление на Пхукете едва не сорвалось. Перед концертом музыкант проводил время у бассейна, где неудачно упал и тоже сломал ребро. При этом Гуф решил отработать выступление через боль, потому что "не мог подвести тех, кто ждал этой встречи".

После концерта рэпер отправился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Снимками с больничной койки Алексей поделился в своих соцсетях.

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