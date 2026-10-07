СМИ сообщили о загулах Джигана во время лечения в элитном израильском рехабе

Рэпер Джиган регулярно сбегает из израильского реабилитационного центра и возвращается в невменяемом состоянии, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Полный цирк"

Фото: телеграм-канал Mash

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) якобы не раз самовольно покидал территорию элитной клиники в городе Ришон-ле-Цион в Израиле во время лечения.

По данным СМИ, один из подобных инцидентов произошел в начале октября: рэпер отсутствовал более 10 часов и пропустил два вечерних сеанса терапии. Одна из сотрудниц клиники вернула его в рехаб уже после полуночи, при этом исполнитель был невменяемым и не смог вспомнить пароль от дверей лечебницы.

Денис находится в клинике уже около трех месяцев, при этом стоимость такого курса лечения там может достигать 5 миллионов рублей. Ранее журналисты сообщали о строгих правилах, установленных в лечебнице: запрещено пользоваться картами, телефон дают только под контролем персонала.

Однако на деле пациентам делают серьезные послабления: сотрудники якобы даже могут предоставить пациентам алкоголь или сигареты из соседнего магазина. Причем, по данным СМИ, руководство этому потворствует, чтобы подопечные как можно дольше находились в стенах частной элитной клиники.

В свою очередь, на новости о лечении Джигана в беседе с журналистами отреагировала телеведущая Дана Борисова.





Дана Борисова телеведущая То, что сейчас происходит с его выздоровлением, – это полный цирк. Человек будет так всю жизнь кайфовать, употреблять и путешествовать по всевозможным центрам. То место, куда он попал в очередной раз, – это дорогое место, но совершенно бесполезное.

Борисову также возмутило, что у Джигана есть свободный доступ к телефону. Дана поделилась собственным опытом нахождения в рехабе и заявила, что на протяжении 8 месяцев не пользовалась смартфоном. По мнению телеведущей, чтобы был "какой-то толк и эффект" от лечения, нужно рассматривать более длительные программы реабилитации, которые подразумевают изоляцию, например, на 2 года.

"Я убью ее и убью детей"

Фото: телеграм-канал Mash

В рехабе рэпер оказался после инцидента со стрельбой, который произошел в начале июля. Денис удерживал в заложниках прислугу и охранников в своем доме в Подмосковье на протяжении 10 часов. Музыкант обвинил сотрудников в вымышленных преступлениях, в том числе в предательстве, сливе информации, национализме и даже педофилии, затем дал им возможность убежать и открыл по ним стрельбу. В результате охранник знаменитости получил два пулевых ранения.

При этом дети рэпера находились в доме, прятались от отца в шкафу и были на связи с матерью, моделью и блогером Оксаной Самойловой.

Однако Джиган опроверг информацию о жутком инциденте и назвал это провокацией.

"Пусть что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили", – подчеркнул рэпер.

Оксана на фоне скандала дала многочасовое интервью Ксении Собчак, в котором раскрыла подробности личной жизни с рэпером. С журналистом поговорила и мать Самойловой Елена Николаевна и рассказала, что зять угрожал убить ее дочь и внуков.





Елена Николаевна мать Оксаны Самойловой Когда Оксана дала ему документы о разводе, когда он сорвался, он позвонил мне. Он сказал мне: "Я убью ее. Я убью ее и убью детей. Ты ж знаешь, Лена, что я себя не контролирую". Я как должна к этому относиться? Сидеть, ждать, когда он ее убьет?

Развод звездной пары был оформлен в апреле 2026-го. У супругов четверо несовершеннолетних детей. Самойлова подала иск об ограничении экс-супруга в родительских правах. В свою очередь, правоохранители начали проверку после сообщений о стрельбе в загородном доме Джигана.

"В этой семье все друг друга стоят"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/niletto_official

Ситуация вызвала резонанс, на нее отреагировали многие знаменитости. В частности, певец Niletto поддержал рэпера. Он сообщил в своих соцсетях, что познакомился с Джиганом в 2024-м и за все это время знал его как примерного семьянина.



(младший ребенок Джигана и Самойловой. – Прим. ред.) , когда они куда-то вместе ехали, или же кружки, как Денис проводит время с семьей. Частенько звал меня на какой-нибудь праздник или просто так в гости. Я знал и знаю эти 2 года Дениса так и только так.

Niletto певец Я постоянно получал кружки от Дена с Давидиком, когда они куда-то вместе ехали, или же кружки, как Денис проводит время с семьей. Частенько звал меня на какой-нибудь праздник или просто так в гости. Я знал и знаю эти 2 года Дениса так и только так.

Niletto также отметил, что не видел Джигана в нетрезвом состоянии.

Адвокат и экс-возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Михаил Терехин в беседе с изданием "СтарХит" заявил, что объективно можно оценить ситуацию только по результатам проверки, проведенной правоохранителями.

"Пока этих результатов нет, соответственно, человек невиновен, действует презумпция невиновности", – отметил Терехин.

Адвокат добавил, что ситуация может быть не такой, как она представлена в прессе.

"Дети могут нафантазировать, написать СМС, а из-за этого раздули такое! Что Джиган с пистолетом, как в игре… Я думаю, что ситуация была намного проще и уж точно уголовных составов там нет никаких. Ну, хотя то, что касается охраны, там какие-то царапины", – выразил мнение Михаил.

Позицию Терехина раскритиковала в соцсетях Ксения Собчак. Она заявила, что "зло происходит с молчаливого согласия" таких, как Михаил.





Ксения Собчак журналист И дети все выдумали, и персонал зависим от Оксаны, и Джиган образцовый зожник (только почему-то лежит в рехабе, и СМИ пишут, что у него в райдере были наркотики). Еще раз говорю, такие мужчины – часть проблемы.

Блогер и экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай тоже поддержала Оксану, назвав публичное признание Самойловой большим подвигом и вкладом в будущее женщин России.

"Это очень страшно. Это на словах очень легко, но на деле из этих отношений очень редко выходят живыми", – подчеркнула Айза.

В свою очередь, блогер Алена Водонаева раскритиковала и Джигана, и Самойлову. Инфлюенсер отметила, что если "годами вываливаешь на продажу и на потеху публики все самое святое и дорогое <...> мясом и кишками наружу", то следует ожидать подобного результата.





Алена Водонаева блогер Все логично. Никого не жалко, кроме детей. Но кто мы такие, чтобы жалеть чужих детей, у них есть родители, которые несут ответственность за все, что происходит. И когда дети вырастут, пусть сами скажут своей алчной и не очень умной матери спасибо.

Водонаева добавила, что "в этой семье все друг друга стоят", поскольку находятся на одном культурном и интеллектуальном уровне.

