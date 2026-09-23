Екатерина Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по прислуге

Рэпер Джиган держал в заложниках прислугу и стрелял в сотрудников в собственном доме в Подмосковье, сообщили СМИ. Ситуация произошла еще летом, после чего музыкант отправился в рехаб на длительное лечение. Подробности инцидента и реакция самого рэпера – в материале Москвы 24.

"У меня все хорошо"

Фото: телеграм-канал Mash

23 сентября СМИ сообщили, что рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) держал в заложниках охрану и прислугу в своем доме в Подмосковье на протяжении 10 часов. При этом сам инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля, уточнил телеграм-канал Mash. По данным журналистов, музыкант вооружился карабином, вызвал в гостиную персонал и начал им угрожать.

Кроме того, рэпер заставил одного из охранников под страхом смерти признаться в педофилии, затем дал мужчине 5 секунд, чтобы скрыться, и открыл огонь, попав тому в руку и ногу. Остальных сотрудников Денис обвинил в предательстве, сливе информации, национализме и других преступлениях. Им он тоже дал возможность убежать, а затем устроил стрельбу.

Соседи услышали шум, вызвали полицию, сообщили обо всем охране поселка и друзьям рэпера. Однако успокоить Дениса удалось не сразу: он нападал с кулаками на каждого, кто пытался это сделать. Уточняется, что все это время дети рэпера прятались по шкафам и сообщали матери, модели и блогеру Оксане Самойловой, о происходящем (на тот момент она находилась за границей).

По данным телеграм-канала "Кровавая барыня", старшая дочь пары все время была на связи с матерью, просила ее вызвать помощь и всерьез испугалась за свою жизнь, а также за сестер и брата.





дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас.

В итоге Джигана все же удалось скрутить, а "тему быстро замяли", сообщили журналистам местные жители. Вскоре после устроенной стрельбы рэпера отправили в один из самых дорогих реабилитационных центров Израиля. Сама Самойлова подтвердила инцидент в разговоре с Mash, она также забрала детей к себе и усилила охрану.

В свою очередь, рэпер опроверг произошедшее.

"*** и провокация. Пусть что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили", – заявил Джиган.

Музыкант также выразил мнение, что его пребывание в рехабе не может навредить ни ему, ни его репутации.



(против. – Прим. ред.) ? Рехаб – это же не плохо. Я же в Израиле, на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня все хорошо.

Джиган рэпер А как вранье можно использовать? Рехаб – это же не плохо. Я же в Израиле, на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня все хорошо.

Джиган также уверен, что до лишения родительских прав дело вряд ли дойдет.

"Надо подключаться органам опеки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

При этом адвокат Александр Мугин рассказал телеграм-каналу "Звездач", что дело в отношении Джигана могут завести и без заявления пострадавших.





Александр Мугин адвокат То есть возбудить и расследовать их можно и без заявления пострадавшего, если о происшествии стало известно правоохранителям иным путем (например, из публикаций в СМИ). Отсутствие заявления от охранника само по себе не исключает уголовное преследование.

Мугин также отметил, что речь может идти сразу о нескольких составах преступлений, в частности причинение вреда здоровью, незаконное лишение свободы, хулиганство с применением оружия.

"Отдельно стоит вопрос законности хранения и применения оружия. Состояние опьянения по российскому законодательству не освобождает от ответственности, а в ряде случаев суд может расценить его как отягчающее обстоятельство", – отметил Мугин.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недоумение, что рэпер уехал на лечение в другую страну "без правовых последствий".





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Если действительно на место событий приезжали сотрудники полиции, как пишут СМИ, то почему в итоге рэпер не был задержан и не было возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство и незаконным лишением свободы? Где вообще гарантии, что, вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы?

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пообещала взять на контроль вопрос по поводу детей рэпера.

"Я сейчас дам в комитете поручение, и мы запросим у органов опеки и уполномоченного по правам ребенка, как они на это отреагировали. <...> Если и мама недостаточно внимания детям уделяет, надо подключаться органам опеки. Но прежде чем делать какие-то выводы, мы все-таки запросим информацию и изучим ее комитетом", – подчеркнула Останина.

"Держал в страхе"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

Помимо этого, появились подробности рабочего взаимодействия Джигана с персоналом. Экс-сотрудник рассказал телеграм-каналу Mash, что рэпер и раньше "держал в страхе весь обслуживающий персонал". По словам работника, Денис мог в порыве гнева сорваться на прислугу, накричать, обматерить и даже уволить любого, кто попал под горячую руку.

Причем в немилость рэпера могли попасть сотрудники, которые работали на семью много лет. Джиган прощался с персоналом одним днем, сообщал об увольнении по смс или передавал через других людей, что рабочие отношения прекращены. Однажды в приступе гнева рэпер якобы выгнал любимую няню детей и помощницу по дому – тоже по смс. Не помогло даже заступничество наследников и Оксаны.

Инсайдеры уточнили, что в основном нападки на персонал случались в отсутствие экс-супруги Дениса: Оксана Самойлова была в командировках, а по возвращении уже не могла повлиять на ситуацию. При этом, по данным журналистов, модель четко выстроила границы, поэтому ее и детей музыкант не трогал.

В свою очередь, персонал терпел нападки рэпера, потому что у того были все данные о сотрудниках и их семьях. По словам работников, в последние месяцы перед стрельбой и отъездом в рехаб Денис угрожал некоторым расправой.

Строгие правила

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

Еще летом Джиган стал публиковать контент из реабилитационного центра в Израиле. При этом рэпер не распространялся о причинах, которые привели его туда. По данным СМИ, знаменитость проходит 3-месячный курс лечения стоимостью 5 миллионов рублей в элитной клинике в городе Ришон-ле-Цион.

По прибытии рэпера обыскали и объявили о строгих правилах: картами пользоваться нельзя, телефоном – только под контролем персонала, все передвижения – только в сопровождении сотрудников. Даже в зале Джиган занимается под присмотром. Также постояльцы должны следовать режиму дня. Из развлечений – поездки раз в месяц на север Израиля или в Иерусалим, экскурсии к Мертвому морю.

Сначала рэперу провели детокс, затем организовали многопрофильную терапию с психиатрами как в группе, так и индивидуально. Специалисты выясняют причины деструктивного поведения Джигана. Свободное время рэпер проводит в занятиях спортом – бассейн, сауна, спортзал, групповые тренировки.

Денис расположился в одноместной палате с кроватью, шкафом, кондиционером и душем. Кроме того, предусмотрено трехразовое питание от шеф-повара.

Свидания с родственниками разрешены каждую неделю, однако семья пока не навещала знаменитость, поскольку сами работают с психологами после случившегося.

Причем рэпер не первый раз находится в рехабе, известно еще как минимум о двух его срывах: в 2020-м, который едва не привел к разводу, а также в 2023-м.

Денис и Оксана оформили развод 1 апреля 2026-го. Экс-супруги развелись мирно, без публичного дележа имущества, а также без споров по алиментами и вопросам опеки: у пары есть четверо несовершеннолетних детей.