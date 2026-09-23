Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 14:25

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Екатерина Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по прислуге

"Мама, мы умрем, он запер нас": что известно о скандале со стрельбой Джигана по прислуге

Рэпер Джиган держал в заложниках прислугу и стрелял в сотрудников в собственном доме в Подмосковье, сообщили СМИ. Ситуация произошла еще летом, после чего музыкант отправился в рехаб на длительное лечение. Подробности инцидента и реакция самого рэпера – в материале Москвы 24.

"У меня все хорошо"

Фото: телеграм-канал Mash

23 сентября СМИ сообщили, что рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) держал в заложниках охрану и прислугу в своем доме в Подмосковье на протяжении 10 часов. При этом сам инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля, уточнил телеграм-канал Mash. По данным журналистов, музыкант вооружился карабином, вызвал в гостиную персонал и начал им угрожать.

Кроме того, рэпер заставил одного из охранников под страхом смерти признаться в педофилии, затем дал мужчине 5 секунд, чтобы скрыться, и открыл огонь, попав тому в руку и ногу. Остальных сотрудников Денис обвинил в предательстве, сливе информации, национализме и других преступлениях. Им он тоже дал возможность убежать, а затем устроил стрельбу.

Соседи услышали шум, вызвали полицию, сообщили обо всем охране поселка и друзьям рэпера. Однако успокоить Дениса удалось не сразу: он нападал с кулаками на каждого, кто пытался это сделать. Уточняется, что все это время дети рэпера прятались по шкафам и сообщали матери, модели и блогеру Оксане Самойловой, о происходящем (на тот момент она находилась за границей).

По данным телеграм-канала "Кровавая барыня", старшая дочь пары все время была на связи с матерью, просила ее вызвать помощь и всерьез испугалась за свою жизнь, а также за сестер и брата.

Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас.
дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой

В итоге Джигана все же удалось скрутить, а "тему быстро замяли", сообщили журналистам местные жители. Вскоре после устроенной стрельбы рэпера отправили в один из самых дорогих реабилитационных центров Израиля. Сама Самойлова подтвердила инцидент в разговоре с Mash, она также забрала детей к себе и усилила охрану.

В свою очередь, рэпер опроверг произошедшее.

"*** и провокация. Пусть что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили", – заявил Джиган.

Музыкант также выразил мнение, что его пребывание в рехабе не может навредить ни ему, ни его репутации.

А как вранье можно использовать (против. – Прим. ред.)? Рехаб – это же не плохо. Я же в Израиле, на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня все хорошо.
Джиган
рэпер

Джиган также уверен, что до лишения родительских прав дело вряд ли дойдет.

"Надо подключаться органам опеки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

При этом адвокат Александр Мугин рассказал телеграм-каналу "Звездач", что дело в отношении Джигана могут завести и без заявления пострадавших.

То есть возбудить и расследовать их можно и без заявления пострадавшего, если о происшествии стало известно правоохранителям иным путем (например, из публикаций в СМИ). Отсутствие заявления от охранника само по себе не исключает уголовное преследование.
Александр Мугин
адвокат

Мугин также отметил, что речь может идти сразу о нескольких составах преступлений, в частности причинение вреда здоровью, незаконное лишение свободы, хулиганство с применением оружия.

"Отдельно стоит вопрос законности хранения и применения оружия. Состояние опьянения по российскому законодательству не освобождает от ответственности, а в ряде случаев суд может расценить его как отягчающее обстоятельство", – отметил Мугин.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недоумение, что рэпер уехал на лечение в другую страну "без правовых последствий".

Если действительно на место событий приезжали сотрудники полиции, как пишут СМИ, то почему в итоге рэпер не был задержан и не было возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство и незаконным лишением свободы? Где вообще гарантии, что, вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы?
Екатерина Мизулина
глава Лиги безопасного интернета

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пообещала взять на контроль вопрос по поводу детей рэпера.

"Я сейчас дам в комитете поручение, и мы запросим у органов опеки и уполномоченного по правам ребенка, как они на это отреагировали. <...> Если и мама недостаточно внимания детям уделяет, надо подключаться органам опеки. Но прежде чем делать какие-то выводы, мы все-таки запросим информацию и изучим ее комитетом", – подчеркнула Останина.

"Держал в страхе"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

Помимо этого, появились подробности рабочего взаимодействия Джигана с персоналом. Экс-сотрудник рассказал телеграм-каналу Mash, что рэпер и раньше "держал в страхе весь обслуживающий персонал". По словам работника, Денис мог в порыве гнева сорваться на прислугу, накричать, обматерить и даже уволить любого, кто попал под горячую руку.

Причем в немилость рэпера могли попасть сотрудники, которые работали на семью много лет. Джиган прощался с персоналом одним днем, сообщал об увольнении по смс или передавал через других людей, что рабочие отношения прекращены. Однажды в приступе гнева рэпер якобы выгнал любимую няню детей и помощницу по дому – тоже по смс. Не помогло даже заступничество наследников и Оксаны.

Инсайдеры уточнили, что в основном нападки на персонал случались в отсутствие экс-супруги Дениса: Оксана Самойлова была в командировках, а по возвращении уже не могла повлиять на ситуацию. При этом, по данным журналистов, модель четко выстроила границы, поэтому ее и детей музыкант не трогал.

В свою очередь, персонал терпел нападки рэпера, потому что у того были все данные о сотрудниках и их семьях. По словам работников, в последние месяцы перед стрельбой и отъездом в рехаб Денис угрожал некоторым расправой.

Строгие правила

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

Еще летом Джиган стал публиковать контент из реабилитационного центра в Израиле. При этом рэпер не распространялся о причинах, которые привели его туда. По данным СМИ, знаменитость проходит 3-месячный курс лечения стоимостью 5 миллионов рублей в элитной клинике в городе Ришон-ле-Цион.

По прибытии рэпера обыскали и объявили о строгих правилах: картами пользоваться нельзя, телефоном – только под контролем персонала, все передвижения – только в сопровождении сотрудников. Даже в зале Джиган занимается под присмотром. Также постояльцы должны следовать режиму дня. Из развлечений – поездки раз в месяц на север Израиля или в Иерусалим, экскурсии к Мертвому морю.

Сначала рэперу провели детокс, затем организовали многопрофильную терапию с психиатрами как в группе, так и индивидуально. Специалисты выясняют причины деструктивного поведения Джигана. Свободное время рэпер проводит в занятиях спортом – бассейн, сауна, спортзал, групповые тренировки.

Денис расположился в одноместной палате с кроватью, шкафом, кондиционером и душем. Кроме того, предусмотрено трехразовое питание от шеф-повара.

Свидания с родственниками разрешены каждую неделю, однако семья пока не навещала знаменитость, поскольку сами работают с психологами после случившегося.

Причем рэпер не первый раз находится в рехабе, известно еще как минимум о двух его срывах: в 2020-м, который едва не привел к разводу, а также в 2023-м.

Денис и Оксана оформили развод 1 апреля 2026-го. Экс-супруги развелись мирно, без публичного дележа имущества, а также без споров по алиментами и вопросам опеки: у пары есть четверо несовершеннолетних детей.

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествияистории

Главное

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика