Отец Джигана успокоил фанатов на фоне новостей о лечении рэпера в рехабе

Рэпер Джиган начал публиковать контент из реабилитационного центра в Израиле, чем обеспокоил поклонников. Что известно о состоянии музыканта и экс-супруга Оксаны Самойловой – в материале Москвы 24.

"Бедный Джига"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

Рэпер Джиган поделился контентом из элитного израильского медцентра. В том числе музыкант показывает, как проводит время вдали от светской суеты: читает молитвы и занимается спортом. Подписчики не смогли пройти мимо кадров из рехаба: одни выразили обеспокоенность состоянием рэпера, другие поддержали.

"У человека есть все, чтобы жить эту жизнь. Нет, он выбирает из одного рехаба в другой... болезнь? Нет. Слабость!", "поддерживаем тебя", "в рехабе с сигаретой. <...> В любом случае удачи!", "бедный Джига, выходи из депресса быстрее, мы тебя любим больше Оксаны", "в рехабе утренние чтения?", "совсем отчаялся?", "расстроена за него", – написали фолловеры.

Однако отец рэпера Александр поспешил успокоить фанатов Джигана и прокомментировал изданию "СтарХит" новости о его состоянии.





Александр отец рэпера Джигана У Дениса все нормально. Он сейчас проходит Гяур и посещает рехаб.

Однако рассказывать подробности мужчина отказался, как и друзья рэпера, с которыми связались журналисты.

"Даже не знаю, как сказать. Не буду комментировать, извините, не могу помочь в этом вопросе", – заявил источник издания.

Гяур (или гиюр) – процесс перехода в иудаизм человека, который не является евреем. Это длительная процедура, которая включает глубокое изучение традиций, изменение образа жизни и прохождение религиозных обрядов.

"Чтобы однажды все вернулось на круги своя"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana

Пока музыкант не комментирует свое состояние и причины попадания в рехаб, поклонникам остается лишь строить догадки. Одна из свежих публикаций натолкнула фанатов на мысль, что состояние Джигана связано с переживаниями по поводу недавнего развода с блогером и бизнесвуман Оксаной Самойловой.

Денис выложил архивное видео из аэропорта в своих соцсетях. На кадрах он вместе с экс-супругой и детьми перед очередной поездкой. Рэпер добавил в ролик многозначительную надпись, отметив аккаунт Самойловой.

"Молюсь, чтобы однажды все вернулось на круги своя", – написал Джиган.

Пара состояла в официальном браке более 13 лет, но 1 апреля 2026-го он был расторгнут. У экс-супругов есть четверо несовершеннолетних детей, оба родителя стараются по очереди проводить время с наследниками. Паре удалось расстаться мирно: без публичных скандалов, взаимных обвинений, дележа имущества, споров по алиментам и опеке над детьми.

"Это лучший вариант развития событий, и в подобных ситуациях именно такой подход должен служить примером. Всем учиться!" – комментировал завершение бракоразводного процесса адвокат рэпера Сергей Жорин.

"Мы были счастливы"

Фото: Рэпер Джиган в реабилитационном центре в Майами, 2020 год. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

К слову, в звездном семействе и ранее возникали серьезные кризисы, в 2020-м пара находилась на грани развода. Вскоре после рождения сына, для чего вся семья на время переехала в США, в Сети стали появляться сообщения о связанных с Джиганом скандалах. Рэпер был замечен в ночных клубах, выходил в прямые эфиры в своих соцсетях в измененном состоянии. Пиком его загула в Майами стало то, что Денис сбрил брови. В итоге рэпер угодил в реабилитационный центр.

В свою очередь, Самойлова заявила в своих соцсетях, что счастливая семейная жизнь оказалась "обманом" и ей просто "не оставили выбора". Блогер всерьез задумалась о разводе.





Оксана Самойлова блогер, бизнесвумен Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?

Реакция рэпера на откровения супруги обескуражила многих пользователей Сети. Джиган опубликовал свой снимок, поставил ссылку на блог Оксаны и подписал: "Сорян, Вась". В итоге Самойлова подала на развод, однако вскоре блогер простила мужа и рассказала подписчикам, что решила сохранить семью ради детей.

В 2023-м в семье вновь случился разлад: музыкант даже какое-то время жил отдельно, сообщали СМИ. Оксана заявляла в личном блоге, что у супруга вновь случился срыв.

Интересно, что уже после развода подписчики обоих не раз отмечали, что бывшие словно поменялись местами: рэпер превратился в примерного отца и публиковал контент исключительно с детьми. А блогер выкладывала откровенные снимки и появлялась на публике в смелых и порой вызывающих нарядах.