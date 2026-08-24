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24 августа, 16:14

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Отец Джигана успокоил фанатов на фоне новостей о лечении рэпера в рехабе

"У Дениса все нормально": почему Джиган снова попал в рехаб

Рэпер Джиган начал публиковать контент из реабилитационного центра в Израиле, чем обеспокоил поклонников. Что известно о состоянии музыканта и экс-супруга Оксаны Самойловой – в материале Москвы 24.

"Бедный Джига"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

Рэпер Джиган поделился контентом из элитного израильского медцентра. В том числе музыкант показывает, как проводит время вдали от светской суеты: читает молитвы и занимается спортом. Подписчики не смогли пройти мимо кадров из рехаба: одни выразили обеспокоенность состоянием рэпера, другие поддержали.

"У человека есть все, чтобы жить эту жизнь. Нет, он выбирает из одного рехаба в другой... болезнь? Нет. Слабость!", "поддерживаем тебя", "в рехабе с сигаретой. <...> В любом случае удачи!", "бедный Джига, выходи из депресса быстрее, мы тебя любим больше Оксаны", "в рехабе утренние чтения?", "совсем отчаялся?", "расстроена за него", – написали фолловеры.

Однако отец рэпера Александр поспешил успокоить фанатов Джигана и прокомментировал изданию "СтарХит" новости о его состоянии.

У Дениса все нормально. Он сейчас проходит Гяур и посещает рехаб.
Александр
отец рэпера Джигана

Однако рассказывать подробности мужчина отказался, как и друзья рэпера, с которыми связались журналисты.

"Даже не знаю, как сказать. Не буду комментировать, извините, не могу помочь в этом вопросе", – заявил источник издания.

Гяур (или гиюр) – процесс перехода в иудаизм человека, который не является евреем. Это длительная процедура, которая включает глубокое изучение традиций, изменение образа жизни и прохождение религиозных обрядов.

"Чтобы однажды все вернулось на круги своя"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana

Пока музыкант не комментирует свое состояние и причины попадания в рехаб, поклонникам остается лишь строить догадки. Одна из свежих публикаций натолкнула фанатов на мысль, что состояние Джигана связано с переживаниями по поводу недавнего развода с блогером и бизнесвуман Оксаной Самойловой.

Денис выложил архивное видео из аэропорта в своих соцсетях. На кадрах он вместе с экс-супругой и детьми перед очередной поездкой. Рэпер добавил в ролик многозначительную надпись, отметив аккаунт Самойловой.

"Молюсь, чтобы однажды все вернулось на круги своя", – написал Джиган.

Пара состояла в официальном браке более 13 лет, но 1 апреля 2026-го он был расторгнут. У экс-супругов есть четверо несовершеннолетних детей, оба родителя стараются по очереди проводить время с наследниками. Паре удалось расстаться мирно: без публичных скандалов, взаимных обвинений, дележа имущества, споров по алиментам и опеке над детьми.

"Это лучший вариант развития событий, и в подобных ситуациях именно такой подход должен служить примером. Всем учиться!" – комментировал завершение бракоразводного процесса адвокат рэпера Сергей Жорин.

"Мы были счастливы"

Фото: Рэпер Джиган в реабилитационном центре в Майами, 2020 год. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

К слову, в звездном семействе и ранее возникали серьезные кризисы, в 2020-м пара находилась на грани развода. Вскоре после рождения сына, для чего вся семья на время переехала в США, в Сети стали появляться сообщения о связанных с Джиганом скандалах. Рэпер был замечен в ночных клубах, выходил в прямые эфиры в своих соцсетях в измененном состоянии. Пиком его загула в Майами стало то, что Денис сбрил брови. В итоге рэпер угодил в реабилитационный центр.

В свою очередь, Самойлова заявила в своих соцсетях, что счастливая семейная жизнь оказалась "обманом" и ей просто "не оставили выбора". Блогер всерьез задумалась о разводе.

Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?
Оксана Самойлова
блогер, бизнесвумен

Реакция рэпера на откровения супруги обескуражила многих пользователей Сети. Джиган опубликовал свой снимок, поставил ссылку на блог Оксаны и подписал: "Сорян, Вась". В итоге Самойлова подала на развод, однако вскоре блогер простила мужа и рассказала подписчикам, что решила сохранить семью ради детей.

В 2023-м в семье вновь случился разлад: музыкант даже какое-то время жил отдельно, сообщали СМИ. Оксана заявляла в личном блоге, что у супруга вновь случился срыв.

Интересно, что уже после развода подписчики обоих не раз отмечали, что бывшие словно поменялись местами: рэпер превратился в примерного отца и публиковал контент исключительно с детьми. А блогер выкладывала откровенные снимки и появлялась на публике в смелых и порой вызывающих нарядах.

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