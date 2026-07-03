Представитель семьи Тиммы высмеяла заявления Седоковой о побоях со стороны экс-мужа

Певица Анна Седокова оказалась в центре скандала. В день рождения экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, она поделилась громкими подробностями совместной жизни с ним и рассказала о побоях. Однако вместо поддержки знаменитость столкнулась с хейтом в Сети. Ее слова также раскритиковала представитель семьи погибшего Маргарита Гаврилова. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сила в правде"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/margaritagavrilova_sodmsk; annasedokova

Представитель семьи баскетболиста Яниса Тиммы, совершившего суицид в декабре 2024 года, публично высмеяла заявления певицы Анны Седоковой о домашнем насилии в браке со спортсменом. Маргарита Гаврилова подчеркнула в своем телеграм-канале, что Тимма уже не сможет ответить на эти обвинения.





Маргарита Гаврилова юрист Можно сфабриковать фотографию, а потом в крысу ее удалить, можно записать голосовое сообщение матери Яниса, в котором, захлебываясь слезами, заверять ее, что вы любили и любите ее сына до обморока и никогда не делали ничего плохого, двинув "заманчивое" предложение поплакать над смертью ее сына вместе – много чего можно. Но сила в правде – была, есть и будет!

Кроме того, юрист обратила внимание, что откровения Анны вызвали недоумение не только у нее.

"Вы почитайте комментарии. Вам там собрали такой букет ненависти и обличений, что у меня аж глаза заискрились", – написала Гаврилова.

Подробностями Анна поделилась 2 июля, в день рождения Яниса, а уже 3-го представила новый трек под названием "Голая". Представитель семьи Тиммы сделала репост публикации блогера Diana Live, которая намекнула на взаимосвязь между релизом и внезапными откровениями певицы о личной жизни.

"Ради этого г***а стоило в день рождения своего погибшего экс-супруга вываливать клевету и грязь?!" – написала автор поста.

В свою очередь, Анна написала в своих соцсетях, что "всегда говорит правду". А на обвинения в том, что она якобы "сфабриковала фото и потом удалила" (снимок со спящим Янисом с ножом в руке. – Прим. ред.), певица пообещала разместить видео в своем телеграм-канале. Ролик пока не появился, однако знаменитость опубликовала аудио, в котором сказала, что "не хочет размещать те кошмары, которые происходили" с ней.

"Если прям сильно надо, то покажу. А если не надо и вы меня любите просто так, просто напишите, что вы меня любите", – сказала певица.

"Однажды он меня очень сильно избил"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/annasedokova

Седокова впервые рассказала об абьюзе со стороны Тиммы 2 июля. Она заявила, что приняла решение развестись со спортсменом, потому что боялась за жизни детей и свою.

"Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все спрятать. <...> Простите, что я ушла от человека, который меня бил", – написала звезда.

Кроме того, звезда приложила снимок спящего Тиммы с ножом в руке, а также кадр, на котором были зафиксированы повреждения на стене от ударов Яниса.

"Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом, он кидался им в нас, потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка", – написала Анна.

Певица отметила, что после таких срывов Янис просил прощения.





Анна Седокова певица Я типичная жертва домашнего насилия, я бесконечно люблю и буду любить его всегда. Да, он самый лучший из мужчин до сих пор, потому что память не сохраняет плохого. Потому что каждый раз утром он самый лучший. Ты с синяком, а он самый лучший.

В Сети по-разному отреагировали на откровения Анны. Одни посочувствовали ей, другие усомнились в искренности ее признаний.

"Очень тревожная и драматическая ситуация", "Как ужасно, что женщине приходится оправдываться за то, что она ушла, когда ей было страшно за жизнь", "Да отстали бы уже от нее, сколько можно докапываться", – написали поклонники.

"Удобное положение спящего человека и его руки, чтобы вложить нож", "Может, он игрался этим ножом, а она пришла и сфоткала его в таком виде неестественном", "Не верю, видно, что нож просто приложен, пока Янис спал", – высказались другие комментаторы.

При этом некоторые пользователи раскритиковали юриста Гаврилову за эмоциональные высказывания в адрес Седоковой.

"Эта женщина точно адвокат? Точно не вчера "откинулась"?", "Такой юрист ухудшит все, что можно", "Ну и драму раздули, интересно, кто из них больше страдает?" – написали под публикациями участников конфликта.

Брак Яниса и Анны продлился около четырех лет. 9 декабря 2024-го он был официально расторгнут. Буквально через неделю, в ночь на 17-е число, тело спортсмена было обнаружено в столичном хостеле: 32-летний баскетболист покончил с собой. Рядом с ним нашли смартфон с фразой на заставке: "Позвоните Анне".

После этого Седокова столкнулась с хейтом в соцсетях. Кроме того, ее постоянно критиковали родственники, друзья экс-возлюбленного и представители его семьи.