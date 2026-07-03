Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Атака вражеских дронов на Москву началась в ночь на пятницу, 3 июля. С тех пор над столичным регионом было сбито уже 26 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.