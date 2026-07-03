Путин заявил, что РФ будет расширять зону безопасности в ответ на удары по объектам

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что чем больше Украина будет наносить ударов по российским объектам инфраструктуры, тем больше придется расширять зону безопасности. Об этом он сообщил на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.

"Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам – мы, конечно, сделать прежде всего должны все, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан, – но, чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории", – заявил Путин.

Президент отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины идет планово. Путин также прокомментировал заявления Киева о мнимых успехах ВСУ, назвав их пропагандистской операцией.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру, что войска РФ в результате удара в ночь на 2 июля поразили пять украинских аэродромов. Помимо этого, были поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, которые производили БПЛА дальнего действия, крылатые ракеты и комплектующие к ним.

В результате ударов была значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, подчеркнул Герасимов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по связанным с ВСУ объектам.

В результате атак поражены предприятия военно-промышленного комплекса противника, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые украинскими военнослужащими, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и горючего.