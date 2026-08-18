Сбой в работе программного обеспечения ГАИ Москвы устранен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госавтоинспекция Москвы работает в штатном режиме после устранения технических неполадок в программном обеспечении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как писали СМИ, 18 августа в подразделениях ГАИ возникла проблема с выдачей прав и переоформлением транспорта. Очереди возникли из-за сбоя в базе данных ведомства. При этом в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах Госавтоинспекции утверждали, что ситуация наблюдается с 15 августа.

"В настоящее время все технические неполадки устранены, все работает в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе.

Ранее некоторым автомобилистам, в том числе зарегистрированным в Подмосковье, пришли уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. В МВД объяснили, что ситуация произошла из-за технического сбоя. Водителей заверили, что будут приняты решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения.