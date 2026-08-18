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18 августа, 12:03

Происшествия

Одну из пропавших пенсионерок нашли спустя сутки в Иркутской области

Фото: MAX/"Администрация города Тулуна"

Одна из пропавших в лесу Тулунского района Иркутской области пенсионерок найдена живой. Поиски второй продолжаются, сообщает News.ru со ссылкой на администрацию Тулуна.

Как рассказала найденная женщина, после длительной ходьбы по лесной дороге они разделились возле лесного ключа. Вторая пропавшая несколько раз выходила на связь по телефону, однако установить ее точное местонахождение пока не получается.

К поискам привлечены сотрудники полиции, волонтеры, местные жители, специальная техника и квадрокоптер.

52-летняя и 66-летняя женщины ушли в лес за грибами в районе деревни Евдокимова 17 августа. Они планировали вернуться через пару часов, но так и не вышли на связь.

После этого родственники сибирячек обратились в полицию. Одна из пропавших пыталась связаться с близкими, после чего мобильная связь прервалась.

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