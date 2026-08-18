МИД РФ выразил послу Японии решительный протест из-за заявлений о Курилах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Японии в России Акира Муто 18 августа был вызван в МИД РФ, где ему выразили решительный протест из-за высказываний японского премьер-министра Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги о поездке Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщили на официальном сайте МИД России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил японскому дипломату, что суверенитет и юрисдикция страны над южными Курильскими островами не подлежат сомнению. Эти территории отошли российской стороне по итогам Второй мировой войны, и соответствующие договоренности закреплены международными документами, включая Устав ООН.

Москва назвала неприемлемыми любые попытки Токио оспаривать этот статус. Японскому послу также заявили, что на фоне присоединения государства к санкционной политике западных стран и поддержки Киева Москва оставляет за собой право принять адекватные контрмеры.

13 августа Путин впервые посетил Итуруп. Российский лидер заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не представляет угрозы для его безопасности. После этого японский МИД выразил протест, заявив о принадлежности четырех южных Курильских островов Японии, и вызвал российского посла Николая Ноздрева.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров вызвал Муто в связи с заявлениями Такаити. При этом прибыть в министерство 14 и 17 августа он не мог. 18-го числа японский дипломат пробыл в здании российского ведомства около 25 минут и после встречи не стал общаться с журналистами.