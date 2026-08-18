Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" представили разработки для развития электроники

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса технологических предложений в области микроэлектроники. Победителями стали пять резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", чьи 11 разработок лягут в основу отечественной электронной промышленности.

"На базе столичной ОЭЗ сформирован отраслевой кластер более чем из 40 предприятий", – приводит слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова портал мэра и правительства города.

По его словам, компании выпускают микросхемы, оптико-электронные приборы, микроэлектронные компоненты, системы безопасности на основе искусственного интеллекта и биометрические идентификаторы. Новые решения помогут реализовать актуальные запросы рынка и конкретных заказчиков.

Конкурс прошел в рамках федпроекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности". Среди отобранных разработок – фильтрационная система для очистки выхлопных газов процесса CVD от хлоридов и углеводородов. Такое оборудование решит задачи экологии и обеспечит надежную работу производственных установок.

Еще одна разработка – сверхчувствительная система контроля чистоты воды, критически важная для выпуска современных российских процессоров. Также один из резидентов представил технологию для производства отечественных микропроцессоров и чипов нового поколения.

На следующем этапе РНФ проведет открытые публичные конкурсы исполнителей работ на получение грантов. Их размер составит от 10 до 30 миллионов рублей в год, а максимальный срок реализации каждого проекта – до 3 лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал об уверенном росте московской промышленности. Например, в обрабатывающей отрасли объем производства увеличился на 12,5%. Такие предприятия вносят существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики.

При этом наиболее значительно вырос выпуск кабельных изделий – почти в 3,3 раза. Производство компьютерной, электронной и оптической продукции увеличилось на 39,1%, а выпуск фармацевтических субстанций – на 29,4%.