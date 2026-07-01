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01 июля, 17:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин продлил льготный статус технопарку "Модуль" на 10 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве на 10 лет продлили статус технопарка для площадки "Модуль". Это позволит получать разные льготы, в том числе налоговые, а также снизить ставку арендной платы за землю, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Модуль" специализируется на микроэлектронном дизайне и аэрокосмических технологиях. На площадке размещены девять компаний-резидентов и Центр коллективного пользования Минпромторга России.

"В планах – модернизация инфраструктуры технопарка. Будут созданы оптимальные условия для масштабирования инновационных проектов, развития технологий искусственного интеллекта и прорывных научных разработок", – отметил градоначальник, напомнив, что в столице 53 технопарка, где работают более 2,4 тысячи компаний.

Ранее в Царицыне стартовало строительство индустриального парка на территории бывшей промзоны. Он появится в границах МКАД рядом с Московским скоростным диаметром (МСД) и Кантемировской улицей. В парке откроются производства электроники и фармацевтики, а также легкой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.

На месте промзоны Огородный Проезд реорганизуют территорию свыше 330 гектаров

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