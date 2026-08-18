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18 августа, 11:03

Происшествия

Дела о терактах возбуждены после атак ВСУ в Московской и Запорожской областях

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах по фактам атак вооруженных формирований Украины на Московскую и Запорожскую области. Об этом сообщили в канале ведомства в МАХ.

Дела квалифицированы по статье 205 УК РФ. СК намерен установить все обстоятельства атак и привлечь к уголовной ответственности причастных к ним лиц.

Подмосковье подверглось атаке БПЛА в ночь на 18 августа. Один из дронов врезался в склад Wildberries в Богородском округе. Пожар удалось быстро потушить, здание почти не повреждено, товары остались целы. Всех сотрудников успели вывести из помещения.

Однако при атаке в регионе пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка, получившая осколочное ранение руки. Для оказания поддержки пострадавшим запущена горячая линия по номеру 8 (916) 240-31-28.

В свою очередь, в Энергодаре Запорожской области в результате удара беспилотника у остановки общественного транспорта погиб один человек и пострадали 15. Губернатор Евгений Балицкий назвал произошедшее терактом.

Воробьев заявил об отражении масштабной атаки БПЛА на Подмосковье

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