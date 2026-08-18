18 августа, 07:18Происшествия
Горячая линия организована в Подмосковье для пострадавших при атаке дронов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Прокуратура Подмосковья организовала горячую линию для пострадавших при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С жалобами и просьбами о помощи жители Московской области могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28.
Как уточнили в ведомстве, прокуратура контролирует ситуацию и координирует взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления.
Московская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 18 августа. Один из дронов попал в склад Wildberries в Богородском городском округе, после чего здание загорелось. Прибывшие пожарные локализовали огонь.
В результате ударов на территории столичного региона пострадали 3 человека, включая ребенка. 10-летняя девочка получила осколочное ранение кисти.