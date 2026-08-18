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18 августа, 07:18

Происшествия

Горячая линия организована в Подмосковье для пострадавших при атаке дронов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Подмосковья организовала горячую линию для пострадавших при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобами и просьбами о помощи жители Московской области могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура контролирует ситуацию и координирует взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления.

Московская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 18 августа. Один из дронов попал в склад Wildberries в Богородском городском округе, после чего здание загорелось. Прибывшие пожарные локализовали огонь.

В результате ударов на территории столичного региона пострадали 3 человека, включая ребенка. 10-летняя девочка получила осколочное ранение кисти.

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