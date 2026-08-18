Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: MAX/"Андрей Воробьев губернатор Подмосковья"

В результате атаки беспилотников на Московскую область пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

В частности, в Раменском округе при падении БПЛА на частный дом осколочное ранение кисти десятилетняя девочка. Она была госпитализирована.

В Богородском округе пострадала женщина, ей потребовалась медицинская помощь. Еще один пострадавший – 27-летний мужчина – зафиксирован в Коломне.

В ночь и за утро 18 августа атаки фиксировались в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали. Самые серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В частности, в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома – жителей эвакуировали, никто не пострадал. Еще один пожар случился в здании на улице 1 Мая.

В Богородском округе повреждены два частных дома в СНТ "Альбатрос", также произошло возгорание гостевого дома в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка – пожар локализован.

В Коломне после падения обломков беспилотника загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.

В Котельниках произошло возгорание строительных лесов и изоляционных материалов на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ "Раменье".

Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, резюмировал глава области.

Как ранее указал Сергей Собянин, что в период с вечера понедельника, 17 августа, до 05:00 вторника в сторону Московского региона летели 620 украинских БПЛА. При этом 180 из них было уничтожено над территорией Московского региона.

