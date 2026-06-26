Собянин: четыре новых производственных технопарка откроются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжают развивать сеть современных производственных площадок. В ближайшие годы в столице появятся еще четыре высокотехнологичных технопарка, заявил в личном блоге Сергей Собянин.

"Возможность работать недалеко от дома – одно из важнейших достоинств современного города. Поэтому создание качественных рабочих мест за пределами центра – одна из ключевых задач градостроительной политики правительства Москвы", – говорится в материале.

Для решения этой задачи в столице используют различные механизмы, одним из наиболее эффективных стала городская программа стимулирования создания мест приложения труда. Она предусматривает предоставление инвесторам существенных льгот при изменении вида разрешенного использования земельных участков, если наряду с жильем они строят предприятия, офисы, торговые центры, социальные, спортивные и другие объекты, создающие новые рабочие места.

С 2020 года в рамках программы заключены соглашения о строительстве более 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров, которые планируется ввести к 2032 году. Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 3,5 триллиона рублей, а число новых рабочих мест составит около 450 тысяч.

Собянин подчеркнул, что в рамках программы возводятся самые разные объекты, однако особое значение для города имеют высокотехнологичные производственные предприятия и технопарки. В отличие от офисов и торговых центров, они являются "штучным товаром", но именно такие объекты создают наиболее качественные рабочие места.

Сегодня в рамках программы запланировано строительство 10 технопарков общей площадью свыше 390 тысяч квадратных метров. На этих площадках будет создано более 10 тысяч рабочих мест. Шесть технопарков уже введены в эксплуатацию, благодаря чему создано около 5 тысяч рабочих мест.

В частности, в "Алабушеве" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" налажен выпуск медицинских изделий и высокотехнологичной продукции. В 2025 году здесь открылась вторая очередь, включающая научно-производственные корпуса и офисный центр.

Первый в России пищевой технопарк "Рябиновая 44" начал работу в районе Очаково-Матвеевское. На его площадке уже производят школьное питание и рыбную продукцию. На севере столицы заработал технопарк "Молжаниново".

В технопарке "Бутово" выпускают строительные материалы, климатическое оборудование и профессиональную косметику. Благодаря запуску этого объекта в городе появилось еще 1,8 тысячи рабочих мест. В технопарке "Крекшино" разместилось швейное производство.

В мае 2026 года завершилось создание технопарка, вошедшего в комплекс предприятий строительной отрасли ГК "ФСК" в Зеленограде. Здесь организуют выпуск санитарных кабин.

Еще четыре высокотехнологичных производственных технопарка появятся в районах Крюково, Краснопахорском, Молжаниновском и Можайском. При этом три из этих объектов уже находятся в активной стадии строительства.

"Тем самым мы создаем в Москве полноценные производственные кластеры. Инвесторы приходят на готовую инфраструктуру, быстрее запускают проекты и экономят на издержках. Горожане же получают новые рабочие места, которые позволяют трудиться рядом с домом, не тратя на дорогу множество утомительные часов", – подытожил мэр.

Ранее в Москве стартовало строительство Центра инноваций и импортозамещения "Технопарк Щербинка". Для реализации этого проекта город выделил инвестору два земельных участка площадью больше двух гектаров на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского.

Договоры аренды заключены на пятилетний срок. В течение этого периода инвестор должен возвести и ввести в эксплуатацию технопарк. Объект стал частью городской программы стимулирования создания мест приложения труда. После запуска центра трудоустроиться смогут более 1 300 человек.