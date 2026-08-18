Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 14:22

Происшествия

Житель США создал более 7 тысяч порноизображений 11-летней падчерицы с помощью ИИ

Фото: depositphotos/jannystockphoto​

Мужчина из американского штата Вайоминг использовал фотографии своей 11-летней падчерицы для генерации тысяч порнографических изображений с помощью чат-бота Grok, разработанного компанией xAI Илона Маска. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно судебным документам, мужчина загрузил снимок ребенка, лежащего на диване. После этого нейросеть создала свыше 7 тысяч изображений, на которых девочка либо обнажена, либо находится в сексуализированных позах. Часть снимков сопровождалась непристойными подписями.

В иске утверждается, что мужчина выбрал Grok, поскольку в нем было меньше ограничений, чем в других ИИ-моделях, и он легче реагировал на запросы о создании откровенных материалов с несовершеннолетними.

Следователи вычислили мужчину и провели обыск в его доме, но отпустили без предъявления обвинений, поскольку xAI не предоставила сами фейковые изображения. Через два дня после обыска подозреваемый покончил с собой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз хочет запретить использовать в Европе приложения ИИ, которые могут генерировать интимный контент с реальными людьми. Предложение было выдвинуто на фоне скандала вокруг Grok – чат-бот по запросу пользователей создавал изображения и видео сексуального характера с участием реальных людей, без их согласия и в том числе с несовершеннолетними.

Читайте также


происшествиятехнологииза рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика