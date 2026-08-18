Житель США создал более 7 тысяч порноизображений 11-летней падчерицы с помощью ИИ

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Мужчина из американского штата Вайоминг использовал фотографии своей 11-летней падчерицы для генерации тысяч порнографических изображений с помощью чат-бота Grok, разработанного компанией xAI Илона Маска. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно судебным документам, мужчина загрузил снимок ребенка, лежащего на диване. После этого нейросеть создала свыше 7 тысяч изображений, на которых девочка либо обнажена, либо находится в сексуализированных позах. Часть снимков сопровождалась непристойными подписями.

В иске утверждается, что мужчина выбрал Grok, поскольку в нем было меньше ограничений, чем в других ИИ-моделях, и он легче реагировал на запросы о создании откровенных материалов с несовершеннолетними.

Следователи вычислили мужчину и провели обыск в его доме, но отпустили без предъявления обвинений, поскольку xAI не предоставила сами фейковые изображения. Через два дня после обыска подозреваемый покончил с собой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз хочет запретить использовать в Европе приложения ИИ, которые могут генерировать интимный контент с реальными людьми. Предложение было выдвинуто на фоне скандала вокруг Grok – чат-бот по запросу пользователей создавал изображения и видео сексуального характера с участием реальных людей, без их согласия и в том числе с несовершеннолетними.

