Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Четыре человека пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в Щелкове, сообщили в Минздраве Московской области.

Один из пострадавших был осмотрен на месте, он отказался от госпитализации. Еще трех человек доставили в больницы, где их осмотрели врачи. После получения необходимой помощи их отпустили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Инцидент произошел в деревне Серково. В региональной прокуратуре уточнили, что граната сдетонировала во время тренировочных учений в школе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, а по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в частном доме в Сунженском районе Ингушетии произошел взрыв газа. Ранения получили пять человек, в том числе трое детей. Всех пострадавших госпитализировали в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

