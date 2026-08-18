Напавшая на сестер в Уфе 16-летняя школьница арестована на два месяца

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Суд арестовал на два месяца 16-летнюю девочку, которая напала на своих сестер с ножом в Уфе. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Таким образом, она пробудет под стражей до 17 октября. Школьнице предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц.

По словам адвоката Максима Усова, она сотрудничает со следствием и дает показания. При этом свою вину несовершеннолетняя признала лишь частично.

Девочка напала на своих сестер с ножом 17 августа. Инцидент произошел в квартире на улице Высотной. Она была задержана сотрудниками полиции.

Пострадавшие были госпитализированы. По данным СМИ, медики оценивают состояние одной из них как тяжелое.

