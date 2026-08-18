Суд Москвы оштрафовал Надеждина на 10 тыс рублей за участие в нежелательной организации

Фото: ТАСС/АР Рhoto/Pavel Bednyakov (Борис Надеждин признан иноагентом в РФ)

Никулинский суд Москвы назначил политику Борису Надеждину (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд установил, что на интернет-ресурсе "Медуза-Live" (Medusa Project признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) размещена ссылка на видеоинтервью Надеждина, опубликованное на видеохостинге YouTube на каналах Meduza и Meduza/Podcasts. За это политик признан виновным по соответствующей статье.

В июле Надеждин был внесен в реестр иностранных агентов. Как установил Минюст, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в России организаций, а также распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системы страны. Помимо этого, он призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

13 июля его задержали, но отпустили в тот же день, хотя за демонстрацию экстремистской символики ему грозило до 15 суток ареста. Позже Надеждин заявил, что ему запретили выезд за границу, а уже 3 августа он сообщил, что покинул Россию.

