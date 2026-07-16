Политику Борису Надеждину запретили выезд из РФ

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов (Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом) теперь не может выехать за пределы России. О запрете он сообщил в своем телеграм-канале.

"Пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами", – написал политик.

Он отметил, что его защита считает такое решение незаконным. В ближайшее время его будут обжаловать.

Ранее в июле Надеждина внесли в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, политик принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.

Также он распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системы страны, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Надеждина 13 июля задержали. Политику могло грозить до 15 суток ареста из-за демонстрации экстремистской символики, но позже в тот же день его отпустили.