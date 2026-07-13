Суд оштрафовал актера Трескунова за нарушение порядка деятельности иноагента

Фото: legion-media.com/Persona Stars (Семен Трескунов признан в РФ иноагентом)

Тимирязевский суд столицы оштрафовал актера Семена Трескунова (признан в России иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции города Москвы в мессенджере MAX.

Трескунов признан виновным в непредоставлении в уполномоченный орган сведений, предусмотренных российским законодательством. Размер назначенного судом штрафа составил 50 тысяч рублей.

Ранее в отношении актера возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры, Трескунов дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Установлено, что с ноября 2025 года актер, находясь за пределами России, распространял сообщения и материалы в соцсетях без обязательной маркировки иностранного агента.