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18 августа, 13:46

Город

Большой детский фестиваль откроется в Парке Горького 22 августа

Фото: пресс-служба Большого детского фестиваля

IX Большой детский фестиваль (БДФ) откроется 22 августа на сцене "Театрального бульвара" в Парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Мероприятие проводится при поддержке департамента культуры в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков. В этом году события пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

На Пушкинской набережной под открытым небом зрители увидят музыкальную сказку "Маленький принц", главную роль в котором исполнит Безруков. Как отметили в пресс-службе, артист сыграет эту постановку в Москве впервые за долгое время – обычно он исполняет эту роль только в регионах.

После спектакля зрителей ждет обширная программа на разных площадках. Например, "БДФ мастерские" проведут для всех желающих мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и пластике.

В направлении "БДФ книга" пройдут беседы с современными писателями, которые пишут книги для юных читателей. Также Красноярский музыкальный театр, который является участником конкурсной программы, покажет на Пушкинской набережной спектакль "Чук и Гек". А в рамках "БДФ кино" состоятся семейные кинопоказы.

Фестиваль откроет трехмесячный марафон детского искусства. До 17 ноября в Москве и Санкт-Петербурге можно будет посетить и другие увлекательные мероприятия.

БДФ пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры РФ.

Вместе с тем 22 августа в кинопарке "Москино" состоится фестиваль "Усадьбы Москвы". В этот день в "Парке сказок" посетители станут участниками насыщенной программы. С 12:00 до 18:30, например, для них подготовлен квиз об истории дворянских усадеб, архитектуре и литературном наследии столицы.

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Сюжет: Лето в Москве
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