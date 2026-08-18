Взрыв произошел на заводе в Финляндии около границы с РФ

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Взрыв резервуара с талловым маслом произошел на заводе финской лесопромышленной компании Stora Enso в городе Иматра, расположенном вблизи границы с Россией. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

По его данным, инцидент случился рано утром 18 августа. В результате взрыва резервуар загорелся, однако никто не пострадал. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить возгорание.

Из-за аварии разлилось около 50 кубометров таллового масла. Часть масла через ливневую канализацию попала в озеро Саймаа. Сотрудники компании и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий.

Иматра располагается примерно в 10 километрах от границы с Россией.

Ранее в Италии произошел взрыв на предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра. После этого на его территории вспыхнул пожар. ЧП случилось под Римом на бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит оборонной компании KNDS Ammo Italy.

В результате никто не пострадал, на момент происшествия на предприятии находились около 20 человек. После случившегося прокуратура начала расследование.



