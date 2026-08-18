18 августа, 13:01Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Финляндии около границы с РФ
Фото: 123RF.соm/federicofoto
Взрыв резервуара с талловым маслом произошел на заводе финской лесопромышленной компании Stora Enso в городе Иматра, расположенном вблизи границы с Россией. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.
По его данным, инцидент случился рано утром 18 августа. В результате взрыва резервуар загорелся, однако никто не пострадал. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить возгорание.
Из-за аварии разлилось около 50 кубометров таллового масла. Часть масла через ливневую канализацию попала в озеро Саймаа. Сотрудники компании и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий.
Иматра располагается примерно в 10 километрах от границы с Россией.
Ранее в Италии произошел взрыв на предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра. После этого на его территории вспыхнул пожар. ЧП случилось под Римом на бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит оборонной компании KNDS Ammo Italy.
В результате никто не пострадал, на момент происшествия на предприятии находились около 20 человек. После случившегося прокуратура начала расследование.
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