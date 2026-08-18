Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 13:21

Политика

В Госдуме призвали усилить защиту персональных данных пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цифровизация транспорта должна повышать безопасность пассажиров, а сбор персональных данных нужно ограничить только необходимыми сведениями. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, его слова приводятся в канале партии "Единая Россия" в мессенджере MAX.

По словам парламентария, при покупке билета должна крупным и понятным шрифтом размещаться информация о том, какие данные передаются, кому и зачем. Он считает, что сервисы бронирования не должны хранить сведения после их передачи в государственные системы.

"Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации. Обмен данными призван повысить безопасность перевозок и ускорить реакцию на чрезвычайные ситуации", – указал Боярский.

При этом передаваться может информация не только о маршрутах и билетах, но и номера телефонов, адреса электронной почты и платежные данные. В "ЕР" считают, что при таком объеме данных важно исключить утечки и использование их не по назначению.

В 2025 году были выявлены 103 факта утечки персональных данных. В открытый доступ попало около 50 миллионов записей о россиянах. Однако глава Роскомнадзора Андрей Липов указывал на положительную тенденцию в части снижения утечек – в 2024 году было 135 таких инцидентов и 710 миллионов записей.

Киберэксперт оценил защиту данных в системе посадки на самолет по биометрии

Читайте также


политикатранспорт

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика