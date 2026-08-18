В Госдуме призвали усилить защиту персональных данных пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цифровизация транспорта должна повышать безопасность пассажиров, а сбор персональных данных нужно ограничить только необходимыми сведениями. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, его слова приводятся в канале партии "Единая Россия" в мессенджере MAX.

По словам парламентария, при покупке билета должна крупным и понятным шрифтом размещаться информация о том, какие данные передаются, кому и зачем. Он считает, что сервисы бронирования не должны хранить сведения после их передачи в государственные системы.

"Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации. Обмен данными призван повысить безопасность перевозок и ускорить реакцию на чрезвычайные ситуации", – указал Боярский.

При этом передаваться может информация не только о маршрутах и билетах, но и номера телефонов, адреса электронной почты и платежные данные. В "ЕР" считают, что при таком объеме данных важно исключить утечки и использование их не по назначению.

В 2025 году были выявлены 103 факта утечки персональных данных. В открытый доступ попало около 50 миллионов записей о россиянах. Однако глава Роскомнадзора Андрей Липов указывал на положительную тенденцию в части снижения утечек – в 2024 году было 135 таких инцидентов и 710 миллионов записей.