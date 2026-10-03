244 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 08:00 до 20:00 3 октября удалось ликвидировать БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российские военные поразили логистический центр "Гостомель" в Киевской области, где хранились материальные средства для снабжения украинской армии. Кроме того, в Минобороны заявили о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киеве.

Еще одним объектом удара стало судно типа "сухогруз", следовавшее в порт Одессы через северо-западную часть Черного моря. На его борту находились грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения войск Киева.

