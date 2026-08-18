18 августа, 12:37Происшествия
Момент ДТП с мотоциклистом и скорой в центре Москвы попал на видео
На них видно, как на встречную полосу выезжает машина скорой помощи, после чего в нее врезается мотоциклист. От удара мужчина упал на асфальт.
В разговоре с ИС "Вести" водитель скорой рассказал, что ехал со включенными спецсигналами.
ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9 утром 18 августа. На место выезжали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.
По информации СМИ, в результате аварии погиб зампредседателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Предварительно, именно он находился за рулем мотоцикла.