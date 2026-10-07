Горнолыжный курорт "Шерегеш" откроет зимний сезон 7 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Русанов

Зимний сезон на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области планируют открыть 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора "Дирекции курорта "Шерегеш" Алексея Стоянова.

Начало работы горнолыжных трасс и подъемников будет зависеть от количества естественного снега. Искусственное оснежение сейчас доступно только в секторе Е, где катание планируют организовать с 14 ноября.

При этом дата открытия может измениться в зависимости от погодных условий. Стоянов отметил, что при достаточном количестве снега горнолыжный сезон могут начать раньше.

"Начиная с сегодняшнего дня через один месяц (по народным приметам. – Прим. ред.) снег должен лечь. Может 14 (ноября. – Прим. ред.) мы откроем (горнолыжный сезон. – Прим. ред.), если снег насыпет", – сказал он.

Праздничные мероприятия в рамках фестиваля "Шерегешфест" планируют провести 14 и 21 ноября. Рестораны, кафе и гостиницы курорта начнут принимать гостей уже с 7 ноября.

Ранее в Москве на ВДНХ начали подготовку к зимнему сезону и монтаж катка. В сезоне-2025/2026 ледовое покрытие площадью более 20 тысяч квадратных метров открылось 25 ноября. Одновременно на льду могли находиться почти 5 тысяч человек, для посетителей работали пункты проката и заточки коньков, камеры хранения, а также проходили выступления фигуристов, театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы.