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07 октября, 11:44

Происшествия

Площадь пожара в монастырском комплексе в Туве превысила 400 квадратных метров

Фото: MAX/"МЧС Республики Тыва"

Пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ", расположенном недалеко от города Чадана в Туве, распространился на площадь более 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

После возгорания здания прокуратура Дзун-Хемчикского района начала проверку по поручению прокурора республики Евгения Ботвинкина.

Прокуратура проверит, соблюдались ли требования пожарной безопасности при эксплуатации здания, помещений и инженерных сетей. Кроме того, специалисты оценят наличие на объекте необходимых первичных средств пожаротушения.

По итогам проверки прокуратура примет меры реагирования при выявлении нарушений. Ход мероприятий и их результаты находятся на контроле ведомства.

Пожар вспыхнул 7 октября в местечке "Ортаа-Алак", которое находится в 5 километрах от Чадана. Сообщалось, что в ликвидации возгорания участвуют 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

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