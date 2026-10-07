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07 октября, 12:03

Транспорт

Пассажиры сервиса "По пути" совершили более 340 тыс поездок с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С начала 2026 года пассажиры сервиса перевозок по запросу "По пути" совершили свыше 340 тысяч поездок, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Заказ автобуса работает по принципу такси. Оформить поездку можно в приложении "Метро Москвы": выбрать точки отправления и назначения на карте или ввести адрес, определить маршрут, число пассажиров и способ оплаты. При посадке нужно отсканировать куар-код на входе. Во время поездки в приложении отображаются текущее местоположение автобуса и время окончания поездки.

Автобусы малого класса подвозят пассажиров к шести станциям метро и МЦД, а также к популярным местам и социальным учреждениям. Стоимость проезда такая же, как в городском транспорте при оплате банковской картой.

Транспорт с заметной оклейкой останавливается у 320 остановок. Из них 88 – виртуальные, обозначенные специальным знаком, и 232 – на действующих маршрутах наземного транспорта. С начала лета появились две новые остановки: "Деревня Милорадово" в районе Коммунарка и "Алхимовская улица (школа)" в Щербинке.

Сервис также помогает добраться до станций метро "Прокшино" и "Бунинская аллея", а также до станций Щербинка, Остафьево, Силикатная и Сколково МЦД. В двух зонах и четырех районах ТиНАО автобусы работают с 05:30 до 23:00. В "Сколкове" – с 07:00 до 21:00 с остановкой у станции МЦД.

Ранее стало известно, что пассажиропоток маршрута автобуса № 1542, связывающего Москву и Красногорск, вырос в 2,5 раза после его передачи столичному транспорту: с 6,5 до 16,2 тысячи поездок в день. В первую неделю работы в будний день было около 10,5 тысячи поездок, а сейчас их стало 16,2 тысячи, что представляет собой рост почти на 55%.

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