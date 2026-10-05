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05 октября, 09:18

Транспорт

Электробусы вышли на маршрут № 847 в САО

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

На маршрут № 847 в САО запустили транспорт на электротяге – он курсирует в районах Беговом и Хорошевском, проходя возле учебных и медицинских учреждений, в том числе у оздоровительного кластера Боткинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, современные машины российского производства не влияют на экологию и обеспечивают комфорт в поездках. По его словам, пять электробусов поколения А5 поставки 2026 года будут работать на новом направлении.

"По задаче Сергея Собянина продолжаем расширять сеть экологичных маршрутов. Они заряжаются от инновационных зарядных станций с пантографами инвертированного типа", – заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток автобусного маршрута № 1542, связывающего Москву и Красногорск, после его передачи столичному транспорту вырос в 2,5 раза. Маршрут объединяет станцию метро "Тушинская" и жилой комплекс "Изумрудные холмы". В первую неделю работы в будний день совершалось около 10,5 тысячи поездок, а сейчас – 16,2 тысячи, что означает рост почти на 55%.

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