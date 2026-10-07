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07 октября, 11:58

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Эксперт Золотарева: на не успевающей высохнуть шторке в душе может появиться плесень

Эксперт раскрыла, чем может быть опасна не успевающая высохнуть шторка в душе

Фото: 123RF.com/gluschenkoart

Мокрые полотенца и шторка для душа сами по себе не опасны, однако при длительном сохранении влаги на них могут размножаться бактерии и микроскопические грибы. Об этом RT рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам специалиста, на шторке со временем может образоваться биопленка, а на полотенцах накапливаются микроорганизмы. Одним из признаков этого становится стойкий затхлый запах, который быстро появляется после намокания и сохраняется даже после стирки. Контакт с таким полотенцем может привести к раздражению кожи, высыпаниям и грибковым поражениям, особенно при наличии порезов и микротравм.

Наибольший риск, по словам Золотаревой, связан с плесенью. Ее споры и микроскопические частицы могут попадать в воздух ванной и при вдыхании вызывать у людей с аллергией или астмой насморк, кашель и раздражение глаз и дыхательных путей. Более чувствительны к плесени также люди с хроническими заболеваниями легких и выраженным снижением иммунитета.

Эксперт посоветовала после душа расправлять шторку, а полотенца развешивать для полного высыхания. В ванной необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, а вытяжку оставлять включенной еще некоторое время после душа. Шторку следует регулярно очищать от налета и при необходимости менять, полотенца – стирать и тщательно просушивать.

Если затхлый запах не исчезает после нескольких стирок, полотенце лучше заменить. Шторку также стоит поменять, если пятна плесени не удается полностью удалить или они быстро появляются снова. Постоянное появление плесени на стенах, потолке или швах ванной может указывать на проблемы с вентиляцией или источник избыточной влаги.

Ранее врач-косметолог Василина Миронова предупредила, что мочалки для душа способны превращаться в рассадник бактерий, грибков и плесени. Снаружи они могут выглядеть сухими, тогда как внутри остается влага, а в сочетании с теплом это создает идеальные условия для размножения микроорганизмов, дополнительно "подкармливают" отмершие клетки кожи и остатки мыла или геля.

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